Der Henker Jochanaans (Pablo Delgado) legt die Gesichtshaut des getöteten Propheten an und tanzt mit Salome (Malin Byström). Taylor

Es hieß nun an der Staatsoper tapfer sein und Abschied nehmen von Boleslaw Barlogs jugendstilartiger Fin-de-Siècle-Version der "Salome". Der Inszenierung von 1972, bei der Jochanaans Kopf der Prinzessin auf dem Tablett serviert wird, folgt nun ein heutiges Bankett, das blutig aus dem Ruder läuft. Einer traumatisierten Salome wird nämlich auch etwas serviert. Es ist aber das enthäutete Gesicht des Propheten.

Statt der makabren Schmuserei mit dem abgetrennten Kopf – wie bei Barlog – inszeniert Regisseur Cyril Teste gewissermaßen – nach jenem mit dem Schleier – einen zweiten Tanz Salomes. Der blutüberströmte Henker Jochanaans (Pablo Delgado) legt die Gesichtshaut des getöteten Propheten an und wiegt sich zusammen mit der entrückten Prinzessin im Rhythmus der Musik, bis Salome in ihrem Delirium schließlich doch niedersinkt und mit dem Rest dessen, was von Jochanaan blieb, Wange an Wange daliegt.

Es begann ausgelassen

Salome beendet damit ein Bankett, das ausgelassen zu beginnen schien: In einem feinen Salon (Bühne: Valerie Grall) treffen Personen aufeinander, offenbar um Herodes' Geburtstag zu feiern. Ihre Aggressionen und Konflikte werden für ein paar Stunden weggegrinst und -geschlürft.

Es sind Fotografen dabei, um Szenen für die Öffentlichkeit zu produzieren. Die Livekamera hingegen fokussiert sich auf die halbversteckte Übergriffigkeit des Stiefvaters Herodes (eindringlich Gerhard Siegel). In Nahaufnahme sieht man ihn Salomes Hand begrapschen, während ihr leerer Blick Langeweile und Endzeitstimmung ausdrückt. Man weiß: Herodes hat Salomes Vater ermordet und ihre Mutter Herodias geheiratet (profund Michaela Schuster). Offenbar aber war da auch Missbrauch, was im "Tanz der sieben Schleier" evident wird.

Die kleine Salome

Die erwachsene Salome bewegt sich zunächst scheinlasziv. Es ist nur ein kurz simulierter Dienst an der Geilheit des Stiefvaters, der ihr hernach den Kopf des Jochanaan servieren muss, was Herodes aber noch nicht weiß. Von Takt zu Takt dringt jedenfalls immer mehr eine auch autoaggressive Zerstörungswut aus ihr hervor. Und wenn Salome den "Tanz" an ihr junges Alter Ego übergibt (Nachwuchsballerina Anna Chesnova), wird das ganze Drama einer kindlichen Missbrauchserfahrung sichtbar. Angstdurchschüttelt zitternd kriecht die kleine Salome um den Banketttisch.

Dass während des Schleiertanzes ein Moschusduft, den Parfümeur Francis Kurkdjian entworfen hat, in den Zuschauerreihen versprüht wird, trägt dabei durchaus zur Verdichtung der Atmosphäre bei. Entscheidend ist in der Duftoper allerdings eher, wie packend und facettenreich sich Sopranistin Malin Byström in die Rolle der Richtung selbstzerstörerische Besessenheit Rasenden vertieft.

Kuscheln mit dem Scheinvater

Salome ist hier kein verwöhntes Girlie, das die Abweisung durch den Propheten nicht erträgt. Sie erblickt im Propheten gewissermaßen den getöteten Vater, torkelt Richtung destruktive Fantasien. Es ist ihr völlig gleichgültig, dass der in sie verliebte Hauptmann (stimmlich profund, szenisch eher starr Daniel Jenz), den der Page vergeblich warnt (tadellos Patricia Nolz), Selbstmord begeht. Salome ist mental schon abgedriftet, längst in der Todeszone des Begehrens.

Sie fantasiert herbei: An einer Stelle kuschelt sich ihr junges Alter Ego (Jana Radda) an den Propheten, als ginge es darum, die idyllischen Vater-Tochter-Szenen, die es nur zu selten gab, im Wahn nachzuerleben. Das sind eindringliche Szenen.

Vokal bot sich bei Byström ein etwas anderes Bild, da fehlte es doch an Nuancen. In einem Kraftakt gelingen die dramatischen Höhepunkte zwar exzellent, und dies auch am Schluss. Dazwischen ist aber viel Sprechgesang, wenig Wortdeutlichkeit und manch sandiger hoher Ton, der an einen szenisch etwas blass geratenen Propheten gerichtet war (vokal prägnant zumindest in jenen Momenten, da man ihn außerhalb der Zisterne sah: Wolfgang Koch).

Richard Strauss' Besessenheitsoper ist aber nicht nur eine vokale Grenzerfahrung, sondern auch eine Grenzerfahrung für die im Orchestergraben Tätigen. Ebendort bemüht sich Musikdirektor Philippe Jordan mit dem Staatsopernorchester mitunter vergeblich, die Intensität der Klangmassen mit den Ansprüchen der Ausgewogenheit abzugleichen. Da kommt die Ekstase oft etwas breiig und derb daher, während die kammermusikalischen Feinheiten immerhin delikat leuchten. Applaus, wenige Buhs für die Regie. (Ljubiša Tošić, 3.2.2023)