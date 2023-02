Die Videoströme sind niemals leergefischt, das ist das große Versprechen. Die Fische, die darin schwimmen, locken als Abenteuer, Menschen und Gefühle – schillernde Ersatzleben, die auf der Netzhaut auftreffen. Im Laufe der Zeit zog ich mir tausende Stunden rein: epische Dramaserien (Breaking Bad, Euphoria), Gangsterserien (True Detective, Fauda), Romantik (Liebe und Anarchie, Weihnachten zu Hause), Human Touch (This Is Us, In Therapie).

Explosive Botenstoffe

Wenn wir von Online-Abhängigkeit sprechen, dann meist in Verbindung mit Kindern und Jugendlichen. Ihre wachsenden Gehirne und ihren Selbstwert gilt es zu schützen. Denn die Lieblingsspielplätze der Youngster sind schwer zu kontrollieren: Tiktok, Instagram, Games. Nicht nur Eltern und Pädagogen sind alarmiert: "Der Umgang mit Computer, Smartphone oder Tablet lässt Botenstoffe im Gehirn explodieren und verändert so die Nervenzellen", warnt der US-amerikanische Gedächtnisforscher Gery Small.

Bingewatchen wird zum Sport. Foto: Getty Images/iStockphoto

Mit Netflix verheiratet

Wovon seltener die Rede ist: der Konsum digitaler Medien von Erwachsenen. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich behaupte: Was wir augenzwinkernd als "guilty pleasure" deklarieren, ist mitunter schon lange nicht mehr gesund. In meinem Fall waren es die Lockdowns, die meine Realitätsflucht beflügelten. Irgendwann war ich mit Netflix verheiratet: Bingewatchen wurde mein Sport. Dann konnte man wieder ausgehen. Doch selbst wenn ich abends unterwegs war, musste ich mir vor dem Einschlafen noch mindestens zwei bis drei Folgen einer Serie reinziehen. Ich betrachtete es noch immer als Spaß. Dabei war es längst Zwang. Meine Schlafstörungen, meine Stimmungsschwankungen und mein plötzlicher Bluthochdruck, all das brachte ich nicht damit in Verbindung. Dafür konsultierte ich Ärzte und saß nachts weiter vor dem flimmernden Laptop. Bis es nicht mehr ging.

Legales Kokain

Beim Serienschauen, so Psychologen, laufen ähnliche Prozesse ab wie beim Konsum von Kokain. Der Körper schüttet Glückshormone aus. Nach dem Exzess fällt der Dopaminspiegel ab, bis hin zur Depression. Wir wollen mehr. Ja, viele Serien sind großartig. Jeden Abend locken neue Produktionen. Der Strom reißt nie ab. Die vierte Staffel von Fauda ist gerade draußen, bald folgt die dritte Staffel von Euphoria. Aus Selbstschutz bin ich bis auf weiteres trotzdem raus. Ich schlafe jetzt wieder. (RONDO, Ela Angerer, 11.2.2023)