Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.



Es spitzt sich zu. Aufgrund der Niederlage von Rapid gegen Salzburg und dem Sieg der Austria in Ried ist man in der Tabelle bis auf einen Punkt zusammengerückt. Es gibt noch genau zwei Spiele im Grunddurchgang und das Ziel für beide Wiener Vereine ist klar. Wie stehen die Chancen, dass erstmals beide Klubs "oben" spielen? Bei den Young Violets spitzt sich die Lage leider auch zu. Aufgrund der Niederlage gegen die Vienna ist man noch immer im Tabellenkeller gefangen. Punkte müssen her! Rapid II hingegen konnte den zweiten Dreier in Folge einfahren. Der sorgte natürlich für ein Verdrängen des Abstieggespenstes. Die FK Austria Wien Frauen haben das letzte Vorbereitungsmatch hinter sich und am kommenden Freitag geht es schon gegen den Serienmeister aus St. Pölten um ein Weiterkommen im Cup. Das Tippspiel ist selbstverständlich auch wieder am Start, wie auch die ein oder andere News, die es Abseits des Spielfeldes noch gegeben hat.

Frage der Woche

Wird das Wiener Derby zum Finale für den Kampf um die Top 6? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 7.3.2023)