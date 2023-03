Einige der berühmtesten Städte der Welt erwachen erst dann richtig zum Leben, wenn es Nacht wird. 25 davon hat der US-Reiseführer Fodors in seinen "World's Best Nightlife Cities" zusammengetragen. Darunter zahlreiche europäische Städte, die wir hier kurz vorstellen.

London, England

Die Vielfalt macht London zu einer der Städte mit dem besten Nachtleben der Welt. Von Comedy-Shows und schicken Wein- sowie Cocktailbars über Pubs-Crawls bis hin zu Reggaeton-Nächten im Barrio und Ministry of Sound: Das Londoner Nachtleben bietet wirklich für jeden etwas, befindet Fodors.

Barcelona, Spanien

Barcelona taucht regelmäßig auf den Listen der Städte mit dem besten Nachtleben der Welt auf. Jeder Monat scheint mit einem neuen Festival oder einer Feier im Freien zu beginnen. Tagsüber kann man sich in den Chiringuitos (Strandbars) der Stadt vergnügen und nachts in Clubs wie CLDC Barcelona und Opium bis in die frühen Morgenstunden tanzen. Barcelona beherbergt auch das Paradiso, den Gewinner von "The World's 50 Best Bars 2022". Hier gibt es neben den Klassikern auch außergewöhnliche Kreationen wie den On Fire Cocktail, eine Mischung aus Süßkartoffeln, Bourbon und geräucherter Milch.

Berlin, Deutschland

Berlin ist eine der besten Städte Europas, wenn es ums Clubbing geht, und erfreut vor allem Liebhaber der elektronischen Musik. Denn in der deutschen Hauptstadt hört die Party nie auf, zumindest geht sie in Clubs wie dem Golden Gate und dem Sisyphos, einer ehemaligen Hundefutterfabrik, das ganze Wochenende über weiter. Das Berghain ist ein weiterer Partyspot, in dem Tag und Nacht verschmelzen. Im beliebtesten Techno-Club der Welt gibt es keine Kartenzahlung und keine Kameras: Hedonisten können sich hier frei ausleben. In den Sommermonaten kann man es sich auf dem hölzernen Lounge-Deck des Badeschiffs, einem schwimmenden Pool auf der Spree, gutgehen lassen. Der Club de Visionaere ist eine weitere Open-Air-Bar, wo man die warmen Monate in Berlin genießen kann.

Ibiza, Spanien

Es ist unmöglich, über die Städte mit dem besten Nachtleben zu sprechen, ohne Ibiza zu erwähnen. Während der Partysaison (etwa von April bis Oktober) geben sich die größten Namen der elektronischen Musik in Clubs wie dem Pacha und dem Amnesia die Klinke in die Hand. Für passionierte Nachtschwärmer ist es durchaus möglich, 24 Stunden lang nonstop zu feiern, und auch tagsüber sind die Strand- und Poolpartys nicht weniger rauschend.

Paris, Frankreich

Kunst, Kultur, Sternerestaurants und Bars an allen möglichen Orten: Die französische Hauptstadt gehört natürlich auf die Liste der "World's Best Nightlife Cities". Fodors empfiehlt einen Besuch im Lavomatic in der Rue René Boulanger. Zwischen einer Reihe von Waschmaschinen und Trocknern müssen die Besucherinnen und Besucher dort die geheime Maschine finden, die in Wirklichkeit die Tür zu einer trendigen Bar mit Schaukeln und Cocktails ist. Im L'Épicier wiederum gibt es Regale mit Couscous und Haushaltswaren in einem kleinen Laden, hinter dem sich eine lebhafte Bar im marokkanischen Stil verbirgt.

Rom, Italien

In Rom ist der Weg von einer Sehenswürdigkeit hin zu einer feinen Bar selten weit: Nur wenige Schritte vom Kolosseum entfernt findet man zum Beispiel die Divin Ostilia Food & Wine Bar, die American Bar im Hotel Forum, The Court im Palazzo Manfredi oder La Terrazze auf dem Hotel Capo d'Africa. Wenige Minuten von der Spanischen Treppe entfernt wiederum befindet sich die laut Fodors berühmteste Jazzbar Roms: Gregory's.

Lissabon, Portugal

Feinschmecker, Liebhaber ausgefallener Bars, Weinkennerinnen, Modebewusste, Nomaden und alle dazwischen strömen nach Lissabon, um sich wohlzufühlen, befindet Fodors. So klirren die Gläser bei einem späten Abendessen im Freien auf den Kopfsteinpflasterstraßen wie der Calçada do Duque. Im Ginjinha Sem Rival wird seit 1890 Ginjinha, ein portugiesischer Likör, serviert. Und in den Bars und Clubs von Bairro Alto, Cais do Sodré und Alcântara kann man bis in die Morgenstunden feiern.

Prag, Tschechien

Für Reisende, die sich für Bier begeistern können, sei Prag ein Highlight. No´na. Denn davon gibt es in der tschechischen Hauptstadt jede Menge. Die Bierhallen, Bierbäder und Biertouren machen Prag zu einem beliebten Reiseziel für Junggesellinnen- und Junggesellenabschiede. In Tschechien wird pro Kopf weltweit das meiste Bier getrunken. Zudem findet man in Prag auch den größten Nachtclub Mitteleuropas, den 5 Story Club.

Madrid, Spanien

Partys ohne Ende, After-Partys und After-After-Partys: Das Stadtviertel Malasaña sei das Zentrum des Nachtlebens in Madrid, liest man bei Fodors. Reisende können sich tagsüber der Kultur widmen – das Museo del Prado, die Picassos in der Reina Sofía, den ägyptischen Templo de Debod usw. – und danach in den Bars La Via Láctea, El Penta und Tupperware die Sau rauslassen. Neben Malasaña findet man das beste Nachtleben Madrids rund um die Gran Via und die Puerta del Sol.

Amsterdam, Niederlande

Es wäre ein Fehler, sich bei einem Besuch in Amsterdam auf De Wallen – auch bekannt als Rotlichtviertel – zu beschränken, befindet man beim US-Reiseführer. Und spielt wohl darauf an, dass die niederländische Hauptstadt immer wieder als Hochburg für Sauf- und Kifftouristen in den Schlagzeilen war. Man sollte lieber maßvoll genießen, zum Beispiel im Wynand Fockink, wo man sich durch eine feine Genever-Auswahl, einen beliebten Wacholderschnaps, kosten kann. Als Tipp nennt Fodors auch eine historische Bar, in der Seeleute angeblich ihre Rechnungen mit exotischen Haustieren wie Affen bezahlten (In't Aepjen). Und da einige der berühmtesten DJs der elektronischen Musik aus den Niederlanden kommen (Tiësto, Armin van Buren, Martin Garrix usw.), gibt es natürlich auch den einen oder anderen tollen Club, um die Nacht durchzutanzen. (red, 8.3.2023)