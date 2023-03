Wer die Google-Bewertungen von Attraktionen in Szczecin (Stettin) aufruft, erlebt eine kleine Überraschung. Denn die am höchsten bewertete Sehenswürdigkeit in dieser Stadt mit fast 400.000 Einwohnern ist kein Museum, Park oder Palast, sondern: eine Katze.

Wegen Gacek, so heißt das Tier, machen sich Katzenliebhaberinnen und -liebhaber auf den Weg in die polnische Stadt. Sie kommen, um einen Blick auf den pummeligen schwarz-weißen Kater zu erhaschen, der zu einer Internet-Sensation geworden ist. Der Kater liegt manchmal auf einer Decke in einer kleinen, von seinem Besitzer gebauten Holzkiste, in der er seit mehr als zehn Jahren in der Kaszubska-Straße lebt. Sein Zuhause ist die am höchsten bewertete Attraktion in Szczecin auf Google Maps geworden.

Mit zahlreichen Fünf-Sterne-Bewertungen hat die Stecknadel "Kot Gacek" (Gacek der Kater) in der Nähe eines Geschäfts, das Taschen mit dem Gesicht des Katers verkauft, Sehenswürdigkeiten wie ein Renaissance-Schloss auf den ersten Platz verdrängt. "Gacek ist die Kim Kardashian der Katzenwelt", sagt etwa Karolina Nowak, Managerin des offiziellen Tiktok-Accounts für die Region Westpommern, in der Stettin liegt, @pomorzezachodnie. "Die Touristen suchen nur nach ihm, weil er im Internet populär geworden ist."

Touristenmagnet

Seine Fans führen Gaceks Berühmtheit auf sein Selbstvertrauen und sein niedliches Gesicht zurück. Manche behaupten, dass es vor allem ihm zu verdanken sei, dass so viele Besucherinnen und Besucher in eine Stadt kämen, die bereits für ihr Schloss der pommerschen Herzöge, ihre Parks und ihre malerische Lage an der Oder bekannt ist. Szymon Maksymiuk, der für ein Touristeninformationszentrum in Szczecin arbeitet, bestätigt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass wegen Gacek der Tourismus enorm zugenommen habe. Er erzählt gerne die Geschichte von einem Norweger, der extra das Flugzeug nach Polen genommen habe, um den Kater zu besuchen.

Einige Einwohner von Szczecin sind jedoch besorgt. Marta Gluchowska zum Beispiel, eine Mitarbeiterin beim Stettiner Tierschutzverein, sagt, dass Menschen Gacek unangemessenes Futter anbieten – was seine Pummeligkeit erklären würde. Vor kurzem wurden die Besucher aufgefordert, Leckereien in versiegelten Verpackungen zu hinterlassen, damit Gaceks Besitzer seine Ernährung besser kontrollieren kann.

Gacek ist nicht das erste Tier, das Touristen in eine polnische Stadt lockt. Im Jahr 2021 wurde ein Golden Retriever zu Danzigs am höchsten bewerteter Touristenattraktion auf Google. (max, Reuters, 12.3.2023)