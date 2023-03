Frühlingszeit ist Bärlauchzeit! Endlich kommt abseits von Kraut, Rüben und Kartoffeln wieder frisches Grün auf den Tisch. Der unverkennbare Geruch lässt schon seine Verwandtschaft mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch erahnen und würzt so einige Speisen auch recht gut. So kann man Aufstrichen mit dem Grünzeug einen recht aromatischen Geschmack verleihen, aber auch für Suppen, Laibchen oder Pesto eignet sich Bärlauch bestens.

Endlich wieder Bärlauchpesto – oder was machen Sie mit dem Grünzeug? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/DanielaBaumann

Ab März ist das Lauchgewächs hierzulande in freier Wildbahn zu finden. Wandert man durch schattige Auen, kann man den typischen Knoblauchgeruch bereits wahrnehmen und findet auch zahlreiche Menschen, die die Blätter pflücken. Und selbst in Städten wie Wien kann man einige Plätze finden, wo Bärlauch zuhauf wächst. Bei einem Spaziergang durch den Prater, auf den Steinhofgründen oder in der Floridsdorfer Au kann man mitunter für das Abendessen reiche Beute machen. Allerdings sollte man sich vorher erkundigen, wo das Pflücken von Bärlauch erlaubt ist, denn in manchen Naturschutzgebieten ist dies nicht gestattet.

Zwar besteht beim Sammeln Verwechslungsgefahr mit den giftigen Maiglöckchen und Herbstzeitlosen, aber leidenschaftlichen Sammlerinnen und Sammlern von Bärlauch wissen die Unterscheidungsmerkmale zu erkennen. Zum einen zeichnet sich Bärlauch durch den typischen Knoblauchgeruch aus und zum anderen ist die Blattunterseite, im Gegensatz zu Maiglöckchen und Herbstzeitlose, matt. Markant und zur Unterscheidung hilfreich ist auch die Blattader auf der Rückseite der Blätter des Bärlauchs, die ein knackendes Geräusch von sich gibt, wenn man das Blatt abknickt. Hat man die richtigen Blätter gesammelt, steht der Verarbeitung nichts mehr im Weg. Aber welche Speisen mit Bärlauch schmecken so richtig gut?

Verraten Sie Ihre liebsten Bärlauchrezepte!

Wo sammeln Sie gerne das Lauchgewächs, oder kaufen Sie Bärlauch lieber auf Märkten? Und was bereiten Sie daraus zu? Berichten Sie im Forum! (wohl, 24.3.2023)