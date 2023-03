Ein Leben ohne Tiefkühlfach oder gleich einer ganzen Tiefkühltruhe ist für viele kaum noch vorstellbar. In Supermärkten finden sich riesige Abteilungen mit Tiefkühlkost. Diese industriell hergestellten Lebensmittel haben den Vorteil, dass man immer Gemüse, Fleisch, Fisch oder Fertigpizza zu Hause lagern und damit schnell Essen zubereiten kann. Aber auch was den Vitamin- und Nährstoffgehalt anbelangt, schneidet die Tiefkühlkost recht gut ab.

Die Auswahl ist groß: Zu welchen Produkten greifen Sie gerne? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/AJ_Watt

Der Tiefkühlkost-Siegeszug geht auf die Firma Birdseye aus den USA zurück, die am 6. März 1930 die ersten tiefgekühlten Lebensmittel unter dem Namen "Birds Eye Frosted Foods" verkaufte. US-Präsident Ronald Reagan führte als Erinnerung daran 1984 den Tag der Tiefkühlkost am 6. März ein. Demnach heißt es am Montag "Happy National Frozen Food Day"!

Nachdem sich Gemüse, Fleisch und Fisch in eingefrorener Form etabliert hatten, kamen in den 50er-Jahren auch tiefgefrorene Fertigmahlzeiten auf den Markt – sogenanntes TV-Dinner wurde zum Sinnbild des kulinarischen Fortschritts. Portioniertes Essen im Wegwerfbehälter, das ohne viel Aufwand im Ofen zubereitet und vorm Fernseher verspeist werden konnte, war geboren. Was nach wenig Tischkultur klingt, ist aber manchmal genau das, was man an bestimmten Tagen braucht: einfach eine Fertigpizza in den Ofen schieben, Jogginghose anziehen und vor der Lieblingsserie auf der Couch genüsslich in das knusprige Pizzastück beißen. Aber auch sonst sind manche Tiefkühlprodukte einfach praktisch. So sind tiefgekühlte Erbsen, Spinat oder auch Fischstäbchen und Pommes die perfekten Verlegenheitsessen, wenn das Kochen mal nicht so viel Freude macht.

Welche Tiefkühlgerichte essen Sie gerne?

Was findet sich stets in Ihrem Tiefkühlfach? Probieren Sie gerne neue Tiefkühlgerichte aus, oder gibt es die Klassiker, zu denen Sie immer greifen? Wann verwenden Sie vorrangig Tiefkühlprodukte? Oder kommt so was bei Ihnen gar nicht auf den Tisch? Und wie schlimm vereist ist Ihr Tiefkühlgerät? Berichten Sie im Forum! (wohl, 3.3.2023)