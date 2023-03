Eva Dichand soll gegen Inserate positive Berichterstattung für Sebastian Kurz ermöglicht haben. Sie bestreitet das. Foto: APA/HANS PUNZ

Inserate: Hausdurchsuchung bei Eva Dichand wegen Schmid-Geständnisses – Die WKStA setzte am Donnerstag erneut Ermittlungsschritte. Im Fokus steht Verlegerin Eva Dichand, es geht um Stiftungen und Unterstützung für Sebastian Kurz. Sie weist den Vorwurf zurück

Medienpaket: Aus für täglich gedruckte "Wiener Zeitung" und neue Journalismusförderung gehen in den Nationalrat – Journalismusqualitätsförderung kommt ohne Mindestzeichenzahl für Onlinemedien, mehr Mittel für Presserat. Regierungswerbung halbjährlich zu melden

Prie-View: "Transatlantic", "Beef", "Poker Face", "Citadel": Die besten Serien im April – "A Town Called Malice", Amazon Prime legt mit "Citadel" los, Mütter und Mafia, Liebe mit dem Bot, Finale mit Midge Maisel, Lachverbot für Joko Winterscheidt

Serienreif-Podcast: Können Rapid, ORF und SPÖ von "Ted Lasso" lernen, Alexander Wrabetz? – Serienheld Ted Lasso ist der empathischste und sympathischste Leader der Welt. Hätte er eine Chance in der rauen Welt der österreichischen Wirklichkeit? Der Rapid-Präsident und Ex-ORF-Generaldirektor ist da eher skeptisch

Media-Analyse: 520.000 lesen täglich den STANDARD gedruckt oder als E-Paper – 6,8 Prozent nationale Reichweite – Signifikante Rückgänge bei "Krone", "Kurier", "Kleiner", "Heute", "Presse", "Österreich/Oe24"-Kombi und "OÖ Nachrichten"

ORF Niederösterreich: So will der neue Niederösterreich-Chef Hofer das Publikum für den ORF-Beitrag gewinnen – Und was tut der neue Landesdirektor, wenn die Landeshauptfrau einen O-Ton vermisst? "Es wird einen Grund geben, warum sie nicht vorkam"

TV-Tagebuch: "Habe mich sehr bemüht": Armin Wolf versucht, Koglers Redefluss in der "ZiB 2" zu bremsen – Der Vizekanzler holt weit aus, wenn es um Fragen zu "Kellernazis", eine mögliche Ampelkoalition oder die Stimmung in der Regierung geht

Russland: Russischer Geheimdienst nahm US-Journalist fest – Der "Wall Street Journal"-Korrespondent Evan Gershkovich wurde wegen angeblicher Spionage festgenommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Er bekennt sich nicht schuldig

TV-Tagebuch: Das Mysterium des Fluges MH370: "Das verschwundene Flugzeug" auf Netflix – 2014 verschwand das Flugzeug mit 227 Personen an Bord vom Radar und tauchte nie wieder auf. Was genau geschehen ist, wurde nie restlos geklärt oder bewiesen

Fußball: Keine TV-Sender für Frauenfußball-WM in mehreren Ländern – Noch keine Einigung in Deutschland, England, Spanien und Italien – ORF überträgt in Österreich – Dem Vernehmen nach verlangt FIFA mehr als bisher geboten wurde

Switchlist: Der Schrebergarten, Valerian, Alfred Dorfer, Blutiger Boden, reiche Gewinne, Im Bann des Mondes – Leben mit Gravitation und Gezeiten, Am Schauplatz Gericht, #Why – Sophia Maier: Rückkehr zu den Frauen im Krieg, Stöckl, Hitlers junge Soldaten – TV-Hinweise für heute Abend.

