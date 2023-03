(Schleppe Felsenkeller in Klagenfurt an einem Märzabend 2023. An einem der Tische zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler, jetzt Security-Bedienstete im Klagenfurter Strandbad, beide in Alltagskleidung und merkbar angetrunken.)

Traditionelles Speiselokal, vastehst? Foto: Getty Images/iStockphoto/Julia Nagy

DER ERSTE: Soll i dir wos sogn? Mia solltn kindign und zommen a Lokal aufmochn.

DER ZWEITE: Eh. Pizzeria.

DER ERSTE: Nix Pizzeria. Fia Lokal aufmochn brauch ma Ferdarung, und Ferdarung kriag ma lei fia traditionelle einheimische Küche. So wia in Tirol. Niedaestareich. Wead bei uns aa kummen, weast segn.

DER ZWEITE: Schnitzl, manst, Schweinsbrotn und so.

DER ERSTE: Bei uns mea Kasnudl.

DER ZWEITE: Stimmt. Und Schleppe Bia.

(Pause)

DER ERSTE: An guatn Werbespruch brauchat ma holt.

DER ZWEITE: "Kumm eina und genieße hier / Kasnudelen und Schleppe Bier."

DER ERSTE (überrascht): Guat!

DER ZWEITE: Wohl?

DER ERSTE: Wohl wohl, guat. Follt da noch wos ein?

DER ZWEITE: "A Ritschert und drei große Schleppe / dos vaochtn lei die Teppe."

DER ERSTE (schüttelt den Kopf): Miassat haßn Teppn, und donn reimt sich nit.

DER ZWEITE: "Drei Schleppe und a gölwe Suppe / wem dos nicht schmeckt, der is ein Tuppe."

DER ERSTE: Do war wieder guat, wonn haßn tat "Tuppn", weil ma sogt jo "Suppn", nit "Suppe".

(Sie trinken. Lange Pause.)

DER ZWEITE (mit schwerem Zungenschlag): "Fuchzehn Schleppe pack ma locka / wea dos nicht packt, is ein Tocka."

DER ERSTE (ebenfalls mit schwerem Zungenschlag): Jetz hea amol auf mit deine Schleppe! Dos wead ka Seifalokal! Traditionelles Speiselokal, vastehst? Gehowene Mittlschicht, des is, wos ma brauchn. "Tritt ein, genieße einen Rein- / -dling und trink an Kärntner Wein." So zum Beispül.

DER ZWEITE: Des reimt sich iwahaupt nit.

DER ERSTE: Sicher reimt sich!

DER ZWEITE: Außadem, vaschwind, Wein … (Trinkt.)

DER ERSTE (frustriert): Mit dia gingat echt lei Pizzeria.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 31.3.2023)