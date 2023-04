Statt des Osterhasen zeigte sich eine schwarze Katze mit Schweinwerferaugen. (Wildkamera, Infrarot-Nachtmodus, Video-Screenshot) Foto: Michael Simoner

Ich geb's zu. Ich hab den Osterhasen gestalkt. Wie ich früher schon einmal erwähnt habe, bekommen wir im Garten ab und zu Besuch von einem Feldhasen. Wäre nett, wenn er zu Ostern auch wieder vorbeischauen würde, dachte ich. Da so ein Hase vor allem dann aktiv ist, wenn wir schlafen, kramte ich eine Wildkamera hervor, die wir vor Jahren gekauft (und noch nie verwendet) haben, und stellte sie in der Nacht auf Karsamstag dort auf, wo wir Meister Lampe in der Vergangenheit schon mehrfach gesichtet hatten. Im Gras vor dem Hausbrunnen.

Was soll ich sagen. Weder Hase noch Osterhase gingen in die Fotofalle. Aber dafür andere Kreaturen der Nacht, wie zum Beispiel ein Igel. Die Kamera erfasste ihn zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang mehrere Male, er ist nach der Winterruhe also erfreulicherweise schon wieder sehr aktiv.

Die Katze und die Maus

Auch eine kleine Maus wurde Infrarot-geblitzt. Sie hat wohl Reste des Vogelfutters gestibitzt, das wir auf der Betonplatte des Brunnens ausgestreut hatten. Auch das Mäuschen flitzte ein paar Mal vor der Kamera hin und her – bis sich schließlich die Nachbarskatze ins Bild drängte. Einen Bild- oder Videobeweis dafür, dass die Katze erfolgreich nicht das Mausen ließ, gibt es aber nicht.

Die Kamera macht jeweils drei Bilder und danach ein 20-sekündiges Video. Die grottige Qualität der Schwarz-Weiß-Bilder reicht nicht gerade fürs "National Geographic Magazine", aber grell leuchtende Augen im Infrarotlicht haben zumindest einen kleinen Gruselfaktor. Erinnert sich noch jemand an "Blair Witch Project"? Es macht jedenfalls Spaß, am Morgen nachzusehen, was die Kamera eingefangen hat. "Nachts im Garten" könnte also fortgesetzt werden. (Michael Simoner, 12.4.2023)

Suchbild: Wo ist der Igel? (Wildkamera, Infrarot-Nachtmodus, 1/30 Sek., f3.2, ISO 175, Blende k.A.) Foto: Michael Simoner

Der Igel geht bis tief in die Nacht auf Jagd. (Wildkamera, Infrarot-Nachtmodus, Video-Screenshot) Foto: Michael Simoner

Auch die kleine Maus ist eine Fürstin der Finsternis. (Wildkamera, Infrarot-Nachtmodus, 1/30 Sek., f3.2, ISO 175, Blende k.A.) Foto: Michael Simoner

Das Mäuschen trotzte frischen Temperaturen. (Wildkamera, Infrarot-Nachtmodus, 1/30 Sek., f3.2, ISO 175, Blende k.A.) Foto: Michael Simoner

War da was? (Wildkamera, Infrarot-Nachtmodus, 1/30 Sek., f3.2, ISO 225, Blende k.A.) Foto: Michael Simoner