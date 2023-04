Mit "Elden Ring" lieferte der japanische Entwickler sein bisheriges Meisterstück ab. In der Szene gilt er als bescheiden und zurückhaltend. Foto: Bandai Namco

Jedes Jahr kürt das US-Magazin "Time" die 100 einflussreichsten Menschen, die nach Meinung der Redaktion die Welt verändert haben. In der Liste für 2023 findet sich auch Hidetaka Miyazaki, der im Vorjahr mit dem Rollenspiel "Elden Ring" einen von Kritikern und Fans gleichermaßen geliebten Millionenhit produzierte.

Prominente Liste

Selbstverständlich ist die Aufnahme eines Spieleentwicklers in diese Liste nicht. Mit Miyazaki schafft diesen Schritt auch erst der zweite Vertreter dieser Zunft. 2007 wurde Nintendo-Legende und Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto auf diese Weise wertgeschätzt.

Neben dem japanischen Entwickler, der in der Szene schon seit vielen Jahren einen guten Ruf genießt, finden sich in diesem Jahr auch US-Präsident Joe Biden, der Fußballspieler Lionel Messi, Elon Musk, der Autor Neil Gaiman oder auch der Youtuber MrBeast auf der Liste.

Auf der Website des Magazins durfte Neil Druckmann den japanischen Entwickler vorstellen. Druckmann gehört selbst zu den wichtigsten Spieleentwicklern und war zuletzt auch wegen der TV-Umsetzung seiner "The Last of Us"-Spiele mehrfach in den Medien.

"Miyazakis Spiele geben dem Spieler das Gefühl, versiert und klug zu sein – und das alles dank der kompromisslosen Herangehensweise von ihm und seinem Team", schreibt Druckmann über seinen Kollegen. Der japanische Entwickler erzeuge bei den Spielern Gefühle, die ein passives Medium wie TV nie schaffen könne.

Kein Unbekannter

"Elden Ring" verkaufte sich seit seinem Erscheinen im Februar 2022 über 20 Millionen Mal und erreichte damit zahlreiche Spielerinnen und Spieler, die nie zuvor ein Spiel von Miyazaki und seinem Studio From Software in die Hände genommen hatten. Einer kleineren Gruppe war der ambitionierte Schöpfer durch Spiele wie "Dark Souls", "Bloodborne" oder "Sekiro" allerdings schon viel länger ein Begriff.

Aktuell arbeitet das Team an einer Erweiterung für "Elden Ring" sowie an einer Fortsetzung der in die Jahre gekommenen Mech-Simulation "Front Mission". (aam, 14.4.2023)