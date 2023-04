Die Gewinner werden per Mail oder Direktnachricht verständigt. Bis zum 1. Mai ist Zeit mitzumachen. Foto: Nintendo

Wenn ein Profi wie der Osterhase etwas versteckt, dann kann es tatsächlich sein, dass man seine bunte Überraschung erst Tage später findet. So geschehen bei diesem Gewinnspiel, das im Osternest nicht nur eine wunderbar bunte Nintendo Switch OLED Splatoon Edition bereithält, sondern auch das dazu passende Spiel "Splatoon 3" sowie das ebenfalls auch für Kinder geeignete "Kirby's Return to Dream Land Deluxe".

Buntes Paket

Die Nintendo Switch bleibt auch im Jahr 2023 eine der beliebtesten Konsolen auf dem Markt. Sie ist in manchen Bereichen sogar konkurrenzlos, wie wir kürzlich analysiert haben. Vor allem so kurz vor dem Start des "Zelda: Breath of the Wild"-Nachfolgers wird die Nachfrage nach der Hardware wohl wieder steigen.

Perfekt für den Einstieg sind aber mit Sicherheit die zwei in diesem Paket enthaltenen Spiele "Splatoon 3" und "Kirby's Return to Dream Land Deluxe". Während Ersteres sich vor allem als taktischer und spaßiger Multiplayer-Shooter einen Namen gemacht hat, ist das neueste Abenteuer von Kirby ein knuffiges und für fast jeden Spielertyp gut spielbares Actionabenteuer.

Die "Splatoon"-Version der Switch ist deutlich an den vielen Farbklecksen zu erkennen. Foto: Nintendo

Teilnahme

Um an diesem attraktiven Gewinnspiel teilzunehmen, sagen Sie uns doch bitte, welches Spiel Sie am liebsten mit dieser Switch spielen wollen und wieso.

Mitteilen können Sie uns Ihre Geschichten per Mail an webstandard.gewinnspiel@derStandard.at oder als Posting im Forum. Wir freuen uns auf Ihre schönsten oder lustigsten Geschichten!

"Splatoon 3" ist im Paket enthalten und ist ein bunter Koop-Shooter mit allerlei verrückten Charakteren. Foto: Nintendo

Verlosung

Die Gewinnerin / der Gewinner wird per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Für den Versand müssen die Kontaktdaten an Nintendo Deutschland übermittelt werden.

Teilnahmeschluss ist der 1. Mai 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse. (red 26.4.2023)