Von den hunderten kleineren Kinos, die es in Wien einst gab, haben viele inzwischen dauerhaft geschlossen. Welche haben einen festen Platz in Ihrer Erinnerung?

Wer in Wien als Kind oder Jugendlicher bereits vor einigen Jahrzehnten ins Kino ging, hat vielleicht noch so manches Lichtspielhaus gekannt und frequentiert, von dessen Existenz die Gen Z heute gar nichts mehr ahnt. Und auch noch in den letzten Jahren hat so manche liebgewonnene Spielstätte aus verschiedenen Gründen zusperren müssen.

Waren Sie früher hier zu Gast? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Alte Wiener Kinos: Wissen Sie noch?

Am Beispiel der Bundeshauptstadt ist das wiederholt beklagte Kinosterben im Laufe der Jahrzehnte besonders gut zu beobachten: Zu Spitzenzeiten gab es tatsächlich mehrere Hundert Kinos in Wien, und noch in der Nachkriegszeit, in den frühen 1950er-Jahren, existierten mehr als 200 Kinos in der Stadt. Darunter befanden sich zahlreiche kleine Bezirks- und Grätzelkinos, von denen auch viele innerhalb des Gürtels gelegen waren. Dutzende Kinos mussten im Laufe der folgenden Jahrzehnte ihre Pforten für immer schließen – auch weil die Konkurrenz durch riesige Multiplex-Kinos zunehmend größer wurde.

Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Das Flottenkino auf der Mariahilfer Straße, das seit 1913 bestand, wurde 2002 geschlossen. Mit Jahresende 2009 gingen bei einem besonders traditionsreichen Wiener Innenstadtkino endgültig alle Lichter aus: Das Tuchlauben-Kino musste einem Bauprojekt weichen. Das Jahr 2011 besiegelte das Aus für das Auge-Gottes-Kino auf der Nußdorfer Straße nahe dem Gürtel. Und in Wien-Penzing, an der Ecke Johnstraße und Linzer Straße, war jahrzehntelang das Gloriette-Kino zu finden, das Ende 2012 endgültig zusperren musste. Wenige ebenfalls schon lange Dekaden bestehende Kinos hatten mehr Glück: etwa das Admiral-Kino in der Burggasse in Wien-Neubau, das als Programmkino bewahrt werden konnte, und das 2019 geschlossene Bellaria-Kino unweit des Wiener Museumsquartiers, das dank einer Crowdfunding-Initiative demnächst wieder in Betrieb genommen werden soll.

Wie war das bei Ihnen?

In welchem Wiener Kino waren Sie als Kind und Jugendlicher – und gibt es das heute noch? Was haben Sie dort gesehen, und woran erinnern Sie sich noch gut? Um welches heute nicht mehr existente Kino tut es Ihnen besonders leid? Und wissen Sie, was sich dort heute stattdessen befindet? Teilen Sie Ihre Nostalgiemomente im Forum! (Daniela Herger, 8.5.2023)