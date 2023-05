Rund 346.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Foto: foto@fischerfoto.com

An den Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gehen am Donnerstag Nachmittag die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 346.000 Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Am Ende des zweiten Wahltags am Mittwoch Abend hatten rund 16 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Mehr Beteiligung als 2021

Damit ist auch klar, dass die Beteiligung heuer wieder etwas anwachsen wird. Beim letzten Urnengang 2021 betrug sie erst am Ende der Wahl die bereits heute erreichten 16 Prozent. Wahlschluss ist der heutige Donnerstag um spätestens 17.00 Uhr, hieß es aus der Wahlkommission.

Bundesweit kämpfen neun Fraktionen um die 55 Mandate in der ÖH-Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Die Wahlbeteiligung lag bei der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten letzten ÖH-Wahl 2021 erst am Ende bei knapp 16 Prozent, in "normalen" Jahren schritten davor rund ein Viertel der Wahlberechtigten zur Urne. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr, ein Endergebnis soll in der Nacht auf Freitag vorliegen. (red, APA, 11.5.2023)