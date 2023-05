Léa Mysius eigenwilliger Film "The Five Devils", Alejandro Loayza Grisis "Utama – Ein Leben in Würde" aus Bolivien, finnischer Nazitrash und eine Odyssee

Mary Steenburgen, Candice Bergen, Diane Keaton und Jane Fonda in '"Book Club – Ein neues Kapitel". Foto: FIFTH SEASON, LLC

The Five Devils

Vicky ist ein aufgewecktes kleines Mädchen in einem Dorf in den französischen Alpen. Und sie hat eine Superkraft, die Léa Mysius in ihrem zweiten Film Les cinq diables – The Five Devils als Erzähltechnik wunderbar zu nutzen versteht: Sie kann Menschen samt ihrer Vergangenheit riechen. Durch ihre Traumerinnerungen erzählt uns Mysius auf zwei Zeitebenen von der Dreiecksliebesgeschichte der beiden Eltern Joanne und Jimmy und der Schwester ihres Vaters Julia, die plötzlich nach zehn Jahren wieder auftaucht. Eine dunkle, fast mystische Stimmung durchdringt dabei den analog gedrehten Film. Als Joanne brilliert Adèle Exarchopoulos. Ein starker, eigenwilliger Film aus Frankreich! (maw) Im Kino

Bewertung 4/5

Stadtkino Filmverleih

Beau Is Afraid

Der große Erfolg des Sekten-Sonnwend-Schockers Midsommar verschaffte Ari Aster die Gelegenheit, eines seiner Herzensprojekte zu verwirklichen: Joaquin Phoenix spielt Beau Wasserman, einen jüdischen Hochneurotiker in einem vage dystopischen, vor allem aber surrealen Amerika. Die Fahrt zu seiner übermächtigen Mutter Mona wird zu einer Odyssee, auf der Aster der Fantasie die Zügel schießen lässt. Beau Is Afraid wuchert mit den Angstprojektionen seines Helden und findet immer wieder Momente, vor denen selbst ein Thomas Pynchon den Hut ziehen würde. Die drei Stunden sind aber auch eine zähe Masse, und Aster setzt eher auf Erlösung durch Erschöpfung. (reb) Im Kino

Bewertung 3/5

A24

Sisu

Ein Mann flüchtet sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in die Einöde Lapplands, um dort seinen Frieden, vor allem aber Gold zu finden. Blöderweise kommen ihm böse Nazis auf dem Rückzug von der russischen Front dazwischen. Das Gold interessiert die Mörderbande gewaltig. Sie jagen den von Jorma Tommila dargestellten Mann mit Panzer, Hunden und einer bald ständig kleiner werdenden Truppe Soldaten. Dem Goldgräber fährt in der von Regisseur Jalmari Helander inszenierten Mischung aus John Wick, Tarantino-Nazitrash und Italowestern der "sisu", der in Finnland populäre heilige Zorn, ein. Bis zum bitteren Ende übt die Ein-Mann-Armee blutige wie unterhaltsame Rache. (schach) Im Kino

Bewertung 4/5

Rapid Trailer

Utama – Ein Leben in Würde

Es ist unschwer zu erkennen, dass Regisseur Alejandro Loayza Grisi seine Karriere einst als Fotograf begann. Eingebettet in atemberaubende Weitwinkelaufnahmen der bolivianischen Hochlandschaft leben Virginio und Ehefrau Sisa, zwei alteingesessene Quechua, und müssen mit ansehen, wie ihr Dasein dem Ende zugeht. Das Wasser zieht sich zurück, es hat seit Monaten nicht geregnet. Enkel Clever, spanischsprechend und in westlicher Kleidung, fordert die Großeltern auf, mit ihm in die Stadt zu ziehen. Der Generationenkonflikt, das Gebundensein an Land und Identität entfalten sich behutsam und berührend. Eine Reise in eine Welt, die so anders ist, aber deren Konflikte doch vertraut scheinen. (sgo) Im Kino

Bewertung 4/5

Polyfilm Verleih

Book Club – Ein neues Kapitel

Jüngst kam in einer Studie heraus, dass die Rollen für Frauen über 40 in Hollywood im Jahr 2022 dezimiert wurden. Ein Jane Fonda-Vehikel ist nun erneut ausgeritten, um ebendas zu bereinigen. In Book Club (2018) brachten vier betagte Damen durch die Lektüre von 50 Shades of Grey Schwung in ihr Leben. In Teil zwei muss indes all das wieder eingezäunt werden: Die Hochzeitsglocken läuten für foxy Vivian (Fonda), deshalb reisen die vier nach einer Phase von Covid-bedingten Onlinemeetings nach Italien. Dort leben sie den Sex and the City-Traum, sprich: Männer und Klamotten, aber alles hinter Glas. Ziemlich glattes Pseudo-Empowerment mit einem einzigen Lichtblick: Candice Bergen als resolute Ex-Richterin Sharon. (diva) Im Kino

Bewertung 2/5

Paramount Pictures

(12.5.2023)