Die Experten haben gesprochen: Das sind die besten Orte in ganz Europa, um Pizza zu essen. Nur Italien ist nicht dabei ... Foto: Getty Images/iStockphoto/Zummolo

Die Pizza, der weltweit verehrte und gerne verzehrte Teigfladen, ist für viele Menschen so etwas wie essbares Glück. Aber wo gibt es die beste Pizza in Europa? Die Expertinnen und Experten von "50 Top Pizza" haben eine Antwort darauf. Sie haben gerade die entsprechende Rangliste veröffentlicht. Der erste Platz geht an die Sartoria Panatieri in Barcelonas Stadtteil Gràcia. Ihre Pizza mit gerösteter Kirschtomatensauce, Mozzarella und Basilikum-Hollandaise wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

Der zweite Platz geht an das Kopenhagener Bæst, wo Küchenchef Christian Puglisi sich von neapolitanischen Pizzen inspirieren lässt und sie mit einem Sauerteigboden und Biobelag aufpeppt. Der Gewinner der metaphorischen Bronzemedaille ist das 50 Kalò in der Nähe des Trafalgar Square in London. Das Restaurant unter der Leitung von Ciro Salvo belegte im letzten Jahr ebenfalls den dritten Platz.

Italien hat ein eigenes Ranking

Der vierte Platz geht an die Via Toledo Enopizzeria in Wien mit ihren Gourmetpizzen und ihrer großen Auswahl an Weinen. Francesco Calò, der Pizzabäcker der Via Toledo Enopizzeria, sei eine feste Größe im europäischen Pizzapanorama, heißt es in der Begründung der Jury: "Die preisgekrönte Pizzeria mit Sitz in Wien und Dubai hat sich im Laufe der Jahre immer wieder durch die Qualität des Teigs und der verwendeten Zutaten sowie durch Innovation und exzellenten Service ausgezeichnet."

Den fünften Platz belegt Pizza Zulu in Fürth, Deutschland. Der Mann hinter der Speisekarte, Gaspare Squitieri, gilt als einer der besten neapolitanischen Pizzaexperten in Deutschland.

Aber wie kann das sein: keine einzige italienische Pizzeria unter den Top 50? Tatsächlich gibt es für das Geburtsland des Teigfladens ein eigenes Ranking ... das erscheint im Laufe des Jahres. (red, 12.5.2023)