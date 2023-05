Im Amtsmissbrauchsverfahren gegen vier (ehemalige) hochrangige Beamte wurde am Mittwoch die Öffentlichkeit ausgeschlossen

Allzu lange war Mittwochvormittag die Öffentlichkeit im Großen Schwurgerichtssaal nicht zugelassen. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Am Mittwoch stand beim Amtsmissbrauchsprozess gegen vier hochrangige (Ex)-Beamte des damaligen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und der Asylbehörde BFA jener Mann im Mittelpunkt, der aus Sicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) durch die Angeklagten amtsmissbräuchlich Asyl in Österreich bekommen hat: der frühere syrische Brigadegeneral Khaled A., der unter dem Verdacht steht, als Leiter eines Regime-Gefängnisses Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Der Mann war nach seiner Desertion vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad zunächst nach Frankreich gebracht worden, wo er um Asyl ansuchte. Da die Kooperation mit dem französischen Nachrichtendienst offenbar nicht so reibungslos wie erhofft verlief, vereinbarte der Mossad mit dem heimischen BVT die "Operation White Milk". A. sollte nach Österreich gebracht werden, hier Asyl bekommen und vom Mossad abgeschöpft werden können.

"Operation White Milk"

Die WKStA ist überzeugt, dass dieser Deal illegal gewesen ist: Da der Soldat bereits in Frankreich im Asylverfahren gewesen ist, hätte er in Österreich nie einen Schutzstatus bekommen dürfen. Die vier Angeklagten und ihre Verteidiger argumentieren dagegen, dass das im Rahmen einer geheimdienstlichen Gefälligkeit für die Israelis alles zulässig gewesen sei.

A. selbst ist am Mittwoch im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen Wien wenig gesprächig. Auf die Fragen von Petra Schindler-Pecoraro will er nicht recht antworten. "Ist Ihr Asylaberkennungsverfahren mittlerweile rechtskräftig abgeschlossen?", will die Vorsitzende des Schöffensenats beispielsweise wissen. "Zurzeit habe ich keinen Asylstatus", lautet die Antwort. "Haben Sie noch Berufungsmöglichkeiten, oder ist das rechtskräftig?" – "Ich weiß es nicht", lässt der Zeuge übersetzen.

"Angst um mein Leben"

Damit ist sein Redefluss auch bereits gestoppt. Auf alle weiteren Fragen antwortet er monoton, dass er bereits mit der Staatsanwältin gesprochen habe und weitere Auskünfte nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit geben möchte. Auch die Frage, ob er neben dem Drittangeklagten einen der anderen Männer kenne, will A. nicht beantworten. "Ich habe Angst um mein Leben und das meiner Familie", gibt der Zeuge bekannt. "Die Frage, on Sie nur Herrn L. kennen, halte ich nicht für eine lebensgefährliche Frage", stellt Schindler-Pecoraro dazu fest.

Um irgendetwas weiterzubringen, schließt der Senat dann aber doch die Zuhörerinnen und Zuhörer aus und setzt die Befragung des Generals hinter verschlossenen Türen fort. Ein Urteil im Prozess ist frühestens im Juni zu erwarten. (Michael Möseneder, 17.5.2023)