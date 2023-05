Es kann so schnell gehen. Man will nur das Mistsackerl schnell runterbringen, huscht gedankenverloren mit den Schlapfen und dem Sackerl aus der Haustüre raus, und schon ist es passiert: Die Haustür fällt ins Schloss, und in diesem Moment wird einem bewusst, dass man etwas ganz Wesentliches vergessen hat – den Schlüssel. Dann steht man erst einmal ratlos vor der verschlossenen Tür und weiß im ersten Moment nicht, wie man aus diesem Schlamassel wieder rauskommen soll.

Noch unangenehmer kann die Situation werden, wenn man sich halb angezogen aussperrt. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/AndreyPopov

Hat man einen Ersatzschlüssel bei einem Nachbarn oder einer Nachbarin deponiert, weil er oder sie in Abwesenheitszeiten auf die Pflanzen schaut, kann man nur hoffen, dass dort auch jemand zu Hause ist und das Malheur schnell behoben ist. Sonst kann es recht mühsam werden, vor allem wenn man ohne Handy vor der Tür steht.

Schlüsseldienst, "einbrechen" oder klettern

Mit dem Handy kann man nach einem Schlüsseldienst googeln, der allerdings oft abhängig von der Tages- bzw. Nachtzeit, zu der das Missgeschick passiert ist, recht teuer werden kann. Dann ärgert man sich vielleicht noch einmal mehr über die eigene Gedankenlosigkeit. Vielleicht versucht man davor noch, mithilfe von Tipps aus dem Netz selbst in die Wohnung "einzubrechen". Mit einer Kreditkarte und etwas Geschick sollte das doch ein Leichtes sein, schließlich wird das in sämtlichen Krimis auch so simpel dargestellt.

Und kommt man irgendwann drauf, dass das wohl doch nicht so einfach ist, kann man noch hoffen, dass die Hausverwaltung vielleicht über einen Schlüssel zur Wohnung verfügt oder man über ein geöffnetes Fenster oder die Balkontüre möglicherweise wieder Zutritt zur eigenen Wohnung bekommt. Eventuell platziert man zukünftig für derartige Notfälle dann doch einen Ersatzschlüssel bei einer Nachbarin oder einem Nachbarn.

Haben Sie sich schon einmal ausgesperrt?

Und wie sind Sie wieder in die Wohnung gekommen? Haben Sie für derartige Notfälle einen Ersatzschlüssel in der Nachbarschaft deponiert? Berichten Sie von Ihrer Anekdote! (wohl, 23.5.2023)