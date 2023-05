Wie geht das Nicht-Gewinnen? Dafür muss man am letzten Wochenende nur den Wiener Klubs auf die Beine schauen. Beide haben es nicht geschafft, einen Sieg über die 90 Minuten zu bekommen. Wobei die Austria in all ihren Mannschaften und der Frauenschaft jeweils Tore in der Nachspielzeit zu beklagen hatte. Die Young Violets, die im Abstiegskampf sind, mussten in der 92. Minute den Ausgleich hinnehmen und bleiben zwei Runden vor Schluss auf dem letzten Tabellenplatz. Rapid II hingegen musste sich dem neuen Tabellenführer in der zweiten Liga geschlagen geben und ist nun erstmals seit langer Zeit auch wieder unter dem Strich und damit auf einem Abstiegsplatz. Wie geht es mit den Young Violets weiter? Gibt es eine Kooperation mit Stripfing, was sagt Gogo Djuricin dazu? Alle Infos und noch viel mehr in der aktuellen Folge.

Ein Wiener Derby gab es bei den Damen. Die Vienna empfing die Austria Damen, hier mussten die violetten Frauen in der Nachspielzeit einen Gegentreffer hinnehmen, der zur Niederlage führte. Wir runden diese launische Folge mit dem Tippspiel ab, wo wir unseren Einsatz für dieses Monat bekannt geben.

Frage der Woche

Können unsere Zweierteams die Liga halten? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 23.5.2023)