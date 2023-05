Die Twitter-Verifizierung mit bezahlten blauen, grauen und goldenen Haken leistete Falschinformationen Vorschub. IMAGO/NurPhoto/STR

Elon Musk wollte Twitter von Fake News und falschen Accounts befreien. Doch er hat genau das Gegenteil erreicht, wie das jüngste Beispiel der Falschmeldung von einer angeblichen Explosion im Pentagon zeigt. Am Montag verbreitete sich ein Foto via Twitter, das eine Rauchwolke über dem US-Verteidigungsministerium zeigt. Meldungen über einen möglichen Angriff machten die Runde, und selbst die Kurse an der US-Börse sackten kurzfristig ab. Doch nichts davon war echt, das Bild dürfte KI-generiert sein – real hingegen ist das Problem von Twitter mit den bezahlten Verifizierungshaken.

Bei "Techcrunch" konnte man die Ursprünge der Falschmeldung einigermaßen rekonstruieren. Innerhalb von etwa einer halben Stunde erschien das Bild auf einem verifizierten Twitter-Konto namens "Bloomberg Feed". Dieses kann man leicht mit einem echten Konto der Nachrichtenagentur verwechseln – zumal es einen blauen Haken hatte. Dieses Konto wurde inzwischen gesperrt.

Das staatliche russische Medienunternehmen RT News gab der Falschmeldung weiteren Auftrieb, als es den gefälschten Vorfall auf seinem bezahlten, verifizierten Konto mit goldenem Twitter-Haken veröffentlichte. Obwohl der Tweet Stunden nach der Veröffentlichung gelöscht wurde, hatten ihn mehr als 38.000 Menschen gelesen. Republic TV, ein rechtsgerichteter, englischsprachiger Nachrichtensender in Indien, sendete ebenfalls einen ganzen Nachrichtenbeitrag, der auf dem gefälschten Bild basierte, nannte aber keine Quellen.

Mehrere Twitter-Konten mit Hunderttausenden von Anhängern wie DeItaone, OSINTdefender und Whale Chart teilten ihn. Sogar ein indischer Fernsehsender berichtete über die gefälschte Explosion im Pentagon – ohne die Quellen zu nennen.

Fake News verdrängt echte Schlagzeilen

Das Pentagon wurde zu einem Trending Topic auf Twitter. Bei einer Suche nach "Pentagon" auf der Plattform scheinen die meisten der Top-Posts die Falschmeldung über die Explosion zu entkräften, während einige weiterhin Fake News verbreiten. Das wirft aber ein neues Problem auf: Echte Nachrichten werden verdrängt. Denn weitaus weniger Beiträge befassten sich mit einem kürzlich von CBS News veröffentlichten Bericht, der darauf hindeutet, dass Auftragnehmer der Regierung dem Pentagon zu viel Geld in Rechnung stellen, recherchierte "Gizmodo".

Die Dinge liefen so aus dem Ruder, dass die Behörden von Virginia einschreiten mussten, um zu versichern, dass es im Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Arlington keine Explosion oder einen anderen Zwischenfall gegeben hatte. Die Pentagon Force Protection Agency und die Feuerwehr von Arlington gaben auf Twitter eine Erklärung ab, in der sie die Falschmeldung widerlegten. "Es gibt KEINE Explosion oder einen Zwischenfall im oder in der Nähe des Pentagon-Geländes, und es besteht keine unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit", hieß es da.

Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass ein gefälschtes Bild für echt gehalten wird. Erinnerungen an den Papst im Balenciaga-Mantel werden wach. Aber die potenziellen Folgen von Falschmeldungen über eine Explosion in einer US-Regierungsbehörde sind deutlich schwerwiegender als fragwürdige Modeentscheidungen des Pontifex.

Musk ist für das Chaos verantwortlich

Fehlinformationen sind ein Thema, das so alt ist wie das Internet selbst, aber das gleichzeitige Wachstum generativer KI und die Änderungen im Verifizierungssystem von Twitter bilden einen besonders fruchtbaren Nährboden, heißt es bei "Techcrunch". Wesentlich zum Chaos beigetragen hat Twitter-Eigentümer Elon Musk. Dieser warf das bewährte Verifizierungssystem über den Haufen und führte ein Abomodell ein.

Früher waren die blauen Haken dafür gedacht, die Identität von Politikern, Prominenten und Personen des öffentlichen Lebens zu bestätigen. Doch Musk fand das System unfair und argumentierte, dass er die Zwei-Klassen-Gesellschaft auf Twitter beenden werde. Für acht Dollar im Monat kann sich nun jeder einen blauen Haken kaufen. Der Echtheitsnachweis ist dahin. (pez, 23.5.2023)