Das war lecker!

Die Söhne von Sabine Haag freuen sich immer besonders auf den Besuch im Fornello pronto. Getty Images/iStockphoto

"Seit 15 Jahren mache ich jeden Sommer Familienurlaub in Apulien. Meine drei Söhne sind mittlerweile schon älter, ihre kulinarische Vorlieben haben sich aber kaum verändert. Sie lieben fleischlastige Kost und freuen sich immer besonders auf den Besuch in unserem liebsten Fornello pronto. Dabei handelt es sich um eine Metzgerei mit angeschlossenem Essbereich. Man bestellt an der Theke und bekommt das Essen dann an den Tisch serviert. Egal ob Lamm oder Rind, Bistecca alla fiorentina oder gefüllte Rouladen – die Qualität der Speisen ist extrem gut, vor allem zu den erschwinglichen Preisen.

Sabine Haag

Sabine Haag APA/EVA MANHART

Wenn es sehr viel Kundschaft gibt, kann es auch schon mal passieren, dass kurzerhand die Straße gesperrt wird und dort weitere Tische aufgestellt werden. Alles herrlich unkompliziert und niederschwellig. Man fühlt sich fast wie ein Local. In Wien habe ich so einen Ort leider noch nicht entdeckt, ich würde mich aber sehr darüber freuen. Denn so könnte ich auch zu Hause ein Stückchen Apulien genießen, wenn das Fernweh zu groß wird." (Aufgezeichnet von Michael Steingruber, 27.5.2023)