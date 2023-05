Für EU-Generalanwalt ist Besteuerung der GIS nicht EU-Rechtswidrig, Zwischen Milborn und Wolf lässt Babler den Marxisten liegen, Streamingnutzung stagniert in Österreich

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Zeitungsverband sieht ORF-Gesetz im Widerspruch zu EU-Recht - Die Prüfung des Gesetzes durch Brüssel sei "unausweichlich". Eine Beschwerde bei der EU-Kommission wird erwartet

Schwarzenegger in "Fubar": Die steirische Eiche schlägt wieder Wurzeln - Arnold Schwarzenegger jongliert in der Netflix-Serie in bewährter Manier mit Trash, Action und Humor. Seine Fans kommen auf ihre Kosten

Äktschn! Arnold Schwarzenegger und Monica Barbaro im Actionspaß "Fubar". COURTESY OF NETFLIX

"ORF-Zeitung": VÖZ bringt ORF.at mit 70 Zeitungsseiten zu Papier - Verleger druckten die ORF.at-Berichterstattung vom 10. Mai

Für EU-Generalanwalt ist Besteuerung der GIS nicht EU-Rechtswidrig - Die "Mehrwertsteuer" auf die ORF-Gebühr sei keine Mehrwertsteuer im eigentlichen Sinne

Zwischen Milborn und Wolf lässt Babler den Marxisten liegen - "Jetzt sehen wir, dass wir keine Klarheit haben": Damit beschreibt der Traiskirchner Obmannkandidat womöglich nicht nur die Lage der SPÖ

Streamingnutzung stagniert in Österreich - Bewegtbildstudie: Streaming macht 49 Prozent der Videonutzung von Menschen unter 30 Jahren aus, 21 Prozent in der Gesamtbevölkerung

Australischer Starjournalist Stan Grant zieht sich nach Rassismusattacken zurück - Seit Grant in einer Sendung zur britischen Krönungszeremonie über Kolonialismus sprach, wird er ständig attackiert. Der spektakuläre Abgang des indigenen TV-Stars wirft ein Licht auf Rassismus in der Medienbranche

Kleine wahre Lügen, The Commuter, Vor der Morgenröte: TV-Tipps für Donnerstag - Europas größter Slum – Die Cañada Real in Madrid, Mythos Amalfiküste & Mythos Côte d’Azur, Unsere Hand – Geniestreich der Evolution - Mit Radiotipps

