Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Aufgrund des Feiertages haben wir diesmal schon Montagvormittag aufgenommen. Bei Stefan merkt man, dass Montagfrüh noch nicht seine produktivste Zeit ist, während Markus gut vorbereitet und seriös moderiert, in der Hoffnung, die Schwäche von Stefan durch eigene Stärke wettzumachen. Stefan ist natürlich noch aufgekratzt und enttäuscht vom letzten Meisterschaftswochenende. Denn, auch das ist Fußball! Da ist die Austria in den letzten Runden am Weg zum vierten Platz, der die direkte Qualifikation für den Europacup bedeuten würde und just eine Woche bevor die Meisterschaft endet, schafft Rapid ein erfolgreiches Überholmanöver. Während der SCR mit 3:2 gegen Sturm gewonnen haben, musste sich der FAK beim LASK mit 1:3 geschlagen geben. Jetzt hat Grün-Weiß alles selbst in der Hand, um Platz Vier ins Ziel zu bringen.

Wir sprechen darüber, wie es dazu kommen hat können, was am letzten Spieltag passiert und über unsere Einschätzungen zur abschließenden Runde. Die Young Violets müssen leider den Gang in die Regionalliga Ost antreten. Leider? Wie sehen das die Austria-Verantwortlichen? Doch auch Rapid II ist im Saisonfinish alles andere als souverän und muss höchstwahrscheinlich auch absteigen. Wir analysieren die Situationen, die eigentlich gar nicht so unähnlich sind. Außerdem haben wir noch jede Menge Transfer-News und schauen uns die Tabellensituation der Austria-Damen genau an. Die Folge wird wie immer mit dem Tippspiel abgerundet. Das nächste Special wird am 2. Juni veröffentlicht. Zu Gast ist Martin Hiden, ehemaliger Fußball-Profi, der sowohl für die Austria, als auch für Rapid gespielt hat und derzeit für den SCR arbeitet.

Unter neuen Vorzeichen: Wer wird Vierter? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 30.5.2023)