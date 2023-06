Toni (Anna Werner Friedmann, l.) hat ihr erstes professionelles Shooting für WatchMe bei ihrer neuen Managerin Hanna Diamond (Agnes Decker) - "WatchMe - Sex sells" am Samstag auf ZDF Neo. Foto: ZDF, Römmig

Neuer Job: Ex-"Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak kommentiert in "Krone bunt" - Nowak erhält eine wöchentliche Kolumne zu Wirtschaftsthemen in der Sonntagsbeilage der größten Tageszeitung. Auch Klimaaktivistin Lena Schilling schreibt in der "Krone"

Samstag im TV: Lustvolle Chance und nackte Gefahr in "WatchMe – Sex sells" im ZDF - Die Serie porträtiert Menschen, die Inhalte für Plattformen wie Only Fans produzieren

Abverkauf: Verkauf der Fellner-Radios vor entscheidender Phase - Styria, Bauer-Mediengruppe und Mainstream Media sollen sich interessieren

"Der Greif" bei Amazon: Gelungene Unterhaltung mit Horrorklassiker - Bestseller von Kultautor Wolfgang Hohlbein als Coming-of-Age-Geschichte mit Horrorelementen vor dem Hintergrund der 1990er Jahre überzeugt

Medienpolitik: Salzburger FPÖ-Chefin Svazek drohte Journalisten auf Twitter und löscht ihr Profil - Die Berichterstattung über den künftigen Soziallandesrat Christian Pewny stößt der FPÖ sauer auf

Auszeichnung: Gatterer-Preis an Ukraine-Korrespondentin Daniela Prugger verliehen - Die freie Journalistin, die auch für den STANDARD tätig ist, erinnerte in ihrer Rede an die getöteten Medienmitarbeiter in der Ukraine

Journalismus: Erster Hugo-Portisch-Preis an ORF-Journalist Peter Fritz verliehen - ORF-Chef Weißmann würdigt Fritz: "Weltgeschehen stets hautnah, authentisch und objektiv vermittelt". Auch Tatjana Mischke und Benjamin Hindrichs wurden prämiert

TV-Tagebuch: Was würden Sie aus Liebe tun? - "Liebe, Glück und Gott" in der ORF-TVThek Die Regisseurinnen Clara Akinyosoye und Karoline Thaler reisen durch ganz Österreich und sprechen mit Menschen über die großen Fragen des Lebens

Switchlist: "Das unsichtbare Wesen", "Deadpool", "Zwölf Uhr mittags", "Der Codebreaker", Jagd auf Biberratten, Ein (un)möglicher Härtefall - TV-Tipps für heute Abend.

Ein entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.