Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Heute werden gleich zwei Podcasts vorgestellt. Den Anfang bildet ein ausführliches Gespräch mit Martin Hiden, in dem wir auf seine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Martin Hiden spielte für jeden großen Verein in Österreich, natürlich auch für die Austria und Rapid. In der Premier League machte er sich ebenfalls einen Namen. Hannes Kartnig, Ivica Osim, Frank Stronach, Heribert Weber, Djalminha, Martin Hinteregger, Pepi Hickersberger und viele mehr kommen in seinen unterhaltsamen Anekdoten vor.

Vertauschte Rollen

Im zweiten Podcast geht es wie gewohnt um die Lage von Austria und Rapid. Rapid ist Vierter, Austria ist Fünfter. Das hat zur Folge, dass die Veilchen nachsitzen müssen und im Playoff gegen Austria Lustenau um den letzten zu vergebenden Europacupplatz spielen müssen. Trotzdem ist Stefan guter Laune und sprießt vor lauter Euphorie und Energie. Markus hingegen ist etwas niedergeschlagen. Warum und weshalb erfahren Sie in der aktuellen Folge. Außerdem verabschieden wir die beiden Zweierteams aus der zweiten Liga und munkeln, wie es mit ihnen weitergeht. Beide haben sich mit Niederlagen verabschiedet.

Auch die Austria Damen mussten zum Saisonabschluss im letzten Spiel eine Niederlage gegen Altach einstecken und sind das zweitbeste Team aus Wien in der Frauen-Bundesliga. Dafür feiern die Young Violets Damen die Meisterschaft in ihrer Liga. Man merkt auch, dass die Transferzeit beginnt. Wir geben einen ersten Überblick.

Frage der Woche

Wie geht es Ihnen mit den Platzierungen von Rapid oder Austria? Sind Zufrieden oder unzufrieden? (Markus Friebis Stefan Novotny, 6.6.2023)