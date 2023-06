Die Länge der Grashalme im eigenen Garten ist definitiv Geschmackssache. Während es den einen gar nicht exakt und kurz genug sein kann, lassen die anderen der Natur mehr oder weniger ihren Lauf. Auch das Gerät, das diesen oft unbeliebten Job übernimmt, unterscheidet sich ja nach persönlicher Präferenz – was auch mit verschiedenen Konsequenzen für die Umwelt oder im Garten lebende Tiere einhergeht.

Rasenmäher

Welches Gerät macht bei Ihnen diesen Job? Foto: Getty Images/iStockphoto/zyxeos30

Rasenmähen: Viele Wege führen zum Ziel

Die Kriterien, nach denen man seinen Rasenmäher auswählt, sind meist von Faktoren wie Gartengröße, Aufwandsbereitschaft, gewünschter Häufigkeit des Mähens und Art des Grases bestimmt. Es gibt grundverschiedene Modelle, die sich auch im Energieaufwand, dem entstehenden Lärmpegel und der Umweltverträglichkeit stark unterscheiden. Wer viel Rasenfläche zu trimmen hat, nutzt oft einen Benzinrasenmäher. Eine Stromquelle brauchen diese Geräte nicht, dafür sind sie vergleichsweise laut, wartungsbedürftig und erzeugen belastende Abgase. Leiser sind elektrische Rasenmäher. Mit Akkurasenmähern mäht es sich noch komfortabler, da sie ohne Kabel auskommen. Wer bereit ist, häufiger zu mähen und vielleicht nur eine kleinere Rasenfläche zu bewältigen hat, kann mit einem manuell betriebenen Spindelmäher gut beraten sein, der umweltfreundlich und relativ geräuscharm ist.

Zwei Extreme im Bereich des Rasenmähens stellen Roboterrasenmäher und der Gebrauch einer Sense dar. Mähroboter bieten ein Höchstmaß an Bequemlichkeit und sind leise im Betrieb. Am besten funktionieren diese Geräte dann, wenn der Garten ein nicht zu starkes Gefälle aufweist. Jedoch braucht es meist einiges an Vorarbeit, bis man den Mähroboter losschicken kann. Und wer jemals Bilder von Igeln und Co gesehen hat, die durch diese unbeirrt durch den Garten fahrenden Geräte verletzt wurden, wird sich zwei Mal überlegen, ob deren Gebrauch wirklich notwendig ist. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, für den ist vielleicht der hohe Anschaffungspreis ein Grund, sich für eine andere Art von Rasenmäher zu entscheiden. Unter Umständen ist auch das Mähen mit einer Sense eine gute, wenn auch körperlich anstrengende Alternative, die an Natürlichkeit und Nachhaltigkeit kaum zu überbieten ist und bei der keine Tiere zu Schaden kommen.

Wie machen Sie das?

Welches Gerät ist in Ihrem Garten zum Rasenmähen im Einsatz? Wie oft kommt dieses zur Anwendung? Und was waren Ihre Gründe für die Entscheidung, auf diese oder jene Art Ihren Rasen zu mähen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (dahe, 15.6.2023)