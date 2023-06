Prada

Prada EPA

Marschierten da etwa Wiedergänger von Joseph Beuys über die Laufstege von Prada? Die Kombination aus Anglerweste und Jeans, die der deutsche Künstler vor Jahrzehnten zu seiner Uniform erklärt hatte, wurde von Miuccia Prada und Raf Simons für die kommende Frühjahrskollektion von Prada neu interpretiert. Das Designerduo setzte außerdem auf breite, mit Polstern verstärkte Schultern, taillierte Sakkos mit überlangen Ärmeln und dazu hoch sitzende Shorts. Gesprächsstoff der Show: die Ghostbusters-Intervention in der Show-Location, herabtropfende Slime-Elemente, die am Boden in neongrünen Häufchen endeten.

Prada Prada

Jaehyun, Mitglied der K-Pop-Band NCT 127, besuchte die Show von Prada in einem Hemd aus der Herbstkollektion. AP

Valentino

Valentino AP

Im kommenden Frühjahr dürfte der Hype um die Farbe Pink abflauen – zumindest wenn es nach Valentinos Kreativchef Pierpaolo Piccioli geht. Nur drei von knapp 50 Looks, die er im Garten der Universität Mailand zeigte, waren in Barbies Lieblingsfarbe getaucht. An ihre Stelle traten blütenweiße Hemden und schmale schwarze (wie weiße) Krawatten. Die Modenschau enthielt mehrere Kleidungsstücke und Accessoires, auf die Zitate aus dem Roman "A Little Life" der US-Amerikanerin Hanya Yanagihara gedruckt waren.

In die Taschen von Valentino passt mehr als ein Laptop. REUTERS

Emporio Armani

Emporio Armani APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Bevor rund ein Dutzend italienische olympische Athleten auf dem Laufsteg des Teatro Armani ihre Ausstattung präsentierten, bewies Giorgio Armani, dass er über ein Jahr nach Timothée Chalamets Oscar-Auftritt mit bloßem Oberkörper unter dem Sakko die Generation Z im Auge hat. Sein Motto: Auch Emporio Armani hat für euch etwas im Kasten.

Gucci

Alessandro Micheles Handschrift ist bei Gucci mehr oder weniger verschwunden. Gucci

Beim Modehaus Gucci wurde der 70. Geburtstag des "Horsebit-Loafer" gefeiert. Von der Handschrift Alessandro Micheles hat sich das Designteam seit dessen Abgang Ende vergangenen Jahres stückweise entfernt. Nachfolger Sabato De Sarno wird sein Debüt dann während der Modewoche im September zeigen.

Fendi

Ein Rock oder eine Lederhose? Fendi setzt auf die Verbindung von beidem. Fendi

Ausnahmsweise zeigte das Modehaus Fendi seine Show nicht in Mailand, sondern im Rahmen der Männermodemesse Pitti in der Toskana: Das Unternehmen lud in die neue Produktionsstätte in Bagno a Ripoli im Süden von Florenz ein. Dort, inmitten des neuen Prestigeprojektes der LVMH-Marke, zeigte Designchefin Silvia Fendi eine von Arbeiterkleidung inspirierte Kollektion, die hier und da von schürzenartigen Röcken und mit Werkzeug bedruckten Seidenhemden durchbrochen wurde.

Dolce & Gabbana

Spitzen-Outfits bei Dolca & Gabbana APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Das Designduo selbst mag zwar Cargo- und Anzughosen bevorzugen, doch auf dem Laufsteg von Dolce & Gabbana sieht die Sache anders aus: Dort wurden die Farbe Schwarz, das Tanktop, Rosenkränze, transparente Spitze und nicht zuletzt wieder einmal Sizilien gefeiert.

Domenico Dolce & Stefano Gabbana bevorzugen Cargo- und Anzughosen. EPA

Etro

Etro IMAGO/Xinhua

Seit einem Jahr ist Marco de Vincenzo der neue Designchef bei Etro – diesmal ließ er sich von einem Fund in einer Buchhandlung in seiner sizilianischen Heimatstadt Messina, einem antiken Band mit allegorischen Darstellungen inspirieren. Sie schmücken nun luftig geschnittene Seidenshirts von hinten wie von vorn.

Tod's

Tod's IMAGO/Independent Photo Agency I

Tod's-Designer Walter Chiapponi zeigte im Wintergarten der Mailänder Villa Necchi Campiglio sand- und beigefarbene Entwürfe, die aus den 1960er-Jahren hätten stammen können. (red, 19.6.2023)