Ein Campingurlaub verspricht Abenteuer, Freiheit und Naturerlebnisse. Beim Eco-Camping geht das sogar mit einem guten Gewissen. Obwohl Zelten an sich als eine klimaschonende Art des Urlaubmachens gilt, kann man mit der Wahl eines nachhaltigen Campingplatzes noch mehr Gutes für die Natur tun. Denn sogenannte Eco- oder Öko-Camps setzen sich besonders für den Umwelt- und Naturschutz ein und achten unter anderem auf folgende Faktoren: den Umgang mit Wasser und Strom, eine strikte Mülltrennung, die Verwendung von erneuerbaren Energien, regionale Produkte und Dienstleister sowie eine naturverträgliche Gestaltung der Anlage.

In Europa gibt es bereits 225 Eco-Campingplätze, die sich auch dadurch auszeichnen, meist fernab von überfüllten Touristenorten zu liegen. Um herauszufinden, ob sich ein Campingplatz für Nachhaltigkeit einsetzt, sollte man bei der Buchung auf Zertifizierungen oder Auszeichnungen achten, die die Umweltfreundlichkeit bestätigen. Dazu gehören zum Beispiel das EU-Ecolabel, das Umweltzeichen des jeweiligen Landes oder Zertifikate von anerkannten Nachhaltigkeitsorganisationen. Wir stellen hier elf Öko-Camps vor – von schlicht bis luxuriös, in den Bergen oder am Meer.

Camping Grubhof, Österreich

Der Campingplatz Camping Grubhof liegt inmitten der Alpen und ist ein perfektes Ziel für Naturliebhaber und Outdoorfans. Die umliegenden Berge laden zu Wanderungen und Bergtouren ein, bei denen spektakuläre Aussichten garantiert sind. Für Radfahrer gibt es gut markierte Radwege, die durch die Landschaft führen, der nahegelegene Fluss Saalach ist zum Kajakfahren oder Wildwasserrafting geeignet. Der Campingplatz selbst bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten: Es gibt moderne Sanitäranlagen mit warmen Duschen und Toiletten, während ein Supermarkt sowie ein Restaurant vor Ort für das leibliche Wohl sorgen.

Der Campingplatz setzt sich unter anderem mit den folgenden Maßnahmen aktiv für den Umweltschutz ein: Recycling, Wassereinsparung und Energieeffizienz, einer Photovoltaikanlage, dem Verkauf von regionalen Produkten, umweltfreundlichen Freizeitangeboten sowie umweltschonenden Reinigungsmitteln. Der Grubhof ist ausgezeichnet von Ecocamping e.V., einem Verein zur Förderung von Umwelt- und Naturschutz, Sicherheit und Qualität in der Campingwirtschaft. Zudem ist er Gründungsmitglied von Greencampings.at, einem Zusammenschluss von sieben österreichischen Campingplätzen, die mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind.

Uhlenköper-Camp Uelzen, Deutschland

Das Uhlenköper-Camp Uelzen in Niedersachsen liegt in der Nähe des Landschaftsschutzgebietes Lüneburger Heide und bietet einen Rückzugsort für alle Naturliebhaber. Die Umgebung eignet sich für Wander-, Rad- und Kanutouren. An heißen Sommertagen kann man sich außerdem im Naturfreibad abkühlen. Abends lädt die Feuerstelle des Öko-Camps zum gemeinsamen Zusammensitzen und Geschichten-Austauschen ein. Wer nach einem erlebnisreichen Tag nicht im Zelt schlafen will, kann in einem der großen Holzfässer übernachten. Für die Verpflegung sorgen ein Bistro und ein Bioladen auf dem Grundstück, wo sich Gäste unter anderem Biogebäck und Biobier schmecken lassen können. Der naturverträgliche Tourismus wird hier durch unter anderem folgende Maßnahmen unterstützt: LED- und Energiesparlampen, Bewegungsmelder, Verwendung von zertifiziertem Ökostrom, Solaranlagen, Wasserrecycling, einen eigenen Wertstoffhof sowie den ausschließlichen Verkauf von Lebensmitteln aus biologischem Anbau. Für die nachhaltige Führung des Betriebs erhielt das Uhlenköper-Camp das EU-Umweltzeichen und das Ecocamping-Siegel.

Eco River Camp, Slowenien

Im Eco River Camp in Slowenien können Naturliebhaber umgeben von Grün und dem Rauschen des nahegelegenen Flusses den Stress des Alltags hinter sich lassen. Schwimmen, wandern oder doch lieber eine Kajaktour? Die Umgebung bietet Outdooraktivitäten für jeden Geschmack. Wer Lust auf etwas Action hat, kann sich auf Canyoning oder Rafting freuen. Auch das malerische Bled mit dem gleichnamigen See liegt gleich um die Ecke und lädt zu einem entspannten Tagesausflug ein. Das Eco River Camp bietet neben einer Zeltwiese und Stellplätzen für Campervans auch Glamping im Safarizelt oder in einer gemütlichen Holzhütte an. Die Unterkünfte werden aus umweltfreundlichen Materialien wie Holz und natürlichen Stoffen gebaut. Außerdem nutzt der Platz Solarenergie und wassersparende Technologien. Im Permakulturgarten werden eigene Lebensmittel biologisch angebaut, und es wird ein großer Wert auf Recycling gelegt. Zudem werden Workshops und Veranstaltungen angeboten, bei denen Gäste mehr über nachhaltige Praktiken und ökologische Zusammenhänge lernen können.

Eco Beach Camp, Dänemark

Eine Oase der Ruhe versteckt in den Dünen – das Eco Beach Camp in Dänemark ist ein Reiseziel für Naturliebhaber und Abenteurer. Es befindet sich auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm und bietet sich für Besucherinnen und Besucher an, die nachhaltiges Reisen schätzen und sich nach einer Auszeit in der Natur sehnen. Vom Camp aus erreicht man in wenigen Schritten die Ostsee und kann den ersten Kaffee am Meer genießen oder mit einem Yogakurs am Strand in den Tag starten. Im kleinen Biocafé kann man sich anschließend frisches Brot und weitere hausgemachte Speisen wie Hummus schmecken lassen oder sich in der Gemeinschaftsküche selbst etwas zubereiten. Gut gestärkt, können Reisende die Küstenlandschaft zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden, schwimmen gehen oder sich im Surfen und Kitesurfen ausprobieren. Wer es etwas langsamer angehen lassen möchte, kann sich im Loungebereich entspannen oder zwischen den Sanddünen spazieren gehen. Bevor man sich in einem der luxuriösen Segeltuchzelte schlafen legt, kann man den Tag mit einem kühlen Bier oder einem Gläschen Wein am Lagerfeuer ausklingen lassen. Die Unterkünfte sind in die Umgebung integriert und aus natürlichen und umweltfreundlichen Materialien erbaut. Auch anderweitig legt das Camp Wert auf Nachhaltigkeit: Verkauf lokaler Produkte, Verwendung von Ökopflegemitteln, Mülltrennung, Verzicht auf Plastik sowie die Nutzung erneuerbarer Energien.

Robinson Accommodation Freedom, Kroatien

Die abgelegene Unterkunft Robinson Accommodation Freedom im Herzen Istriens liegt mitten im Wald und bietet Natur pur für Ruhesuchende. In der Umgebung gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten in der Natur wie Wandern, Radfahren und das Erkunden der umliegenden Wälder und Felder. Auch das Meer liegt knapp 20 Kilometer und die Küstenstadt Pula rund 30 Kilometer vom Camp entfernt. Der große Garten mit Außenküche, Grillmöglichkeiten sowie einer Feuerstelle lädt zum Kontakteknüpfen und Freundefinden ein. Wer möchte, kann in einem Safarizelt oder in einer der traditionellen Holzhütten übernachten, die sich in die umliegende Landschaft einfügen. Für den Bau wurden nur natürliche Materialien verwendet. Es gibt weder Elektrizität noch fließendes Wasser in den Hütten – der perfekte Ort, um zu entschleunigen und die Natur zu genießen. Außerdem wird auf alternative Energiequellen wie zum Beispiel Solarenergie zurückgegriffen.

Camping Toblacher See, Italien

Der Campingplatz Toblacher See in Südtirol ist ein Paradies für Bergfreunde. Der Platz ist von Wäldern und den Gipfeln der Dolomiten umgeben. Der Toblacher See selbst ist ein idyllischer Bergsee mit kristallklarem Wasser, der für eine ruhige Atmosphäre sorgt. Besucherinnen und Besucher können schwimmen, angeln, bei einer Bootsfahrt die Seele baumeln lassen oder einfach nur am Ufer entspannen und die Aussicht genießen. Die Umgebung bietet außerdem zahlreiche Wander-, Mountainbike- und Kletterrouten. Neben Standplätzen für Zelte und Wohnmobile gibt es auch die Möglichkeit, in einem der luxuriösen Skyview-Chalets zu übernachten. Durch das Glasdach ist nachts der Blick auf den Sternenhimmel frei. Für das leibliche Wohl sorgen ein Campingshop mit lokalen, biologischen und veganen Produkten sowie ein Restaurant. Der Campingplatz Toblacher See gehört zur Ecocamping-Gruppe bestehend aus 40 europäischen Campingplätzen, die sich aktiv für den Umweltschutz einsetzen.

Camping Azun Nature, Frankreich

Azun Nature Camping ist ein Ort der Ruhe und Harmonie. Gelegen im malerischen Azun-Tal der französischen Pyrenäen, gilt dieser Campingplatz als ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Das Highlight des Campingplatzes ist der beheizte Pool mit Panoramablick auf die Berge. Die Umgebung lädt zu allerlei Aktivitäten ein: Urlauberinnen und Urlauber können entspannt mit einer Runde Yoga in den Tag starten, Wanderungen oder Mountainbiketouren unternehmen, Aussichtspunkte erkunden oder am Ufer eines ruhigen Sees entspannen. Wer nach einem ereignisreichen Tag hungrig in das Camp zurückkehrt, kann sich im hauseigenen Restaurant regionale Spezialitäten schmecken lassen. Folgende Maßnahmen werden für den Umweltschutz getroffen: umweltfreundliche Stromversorgung, Wassereinsparung, Recycling, umweltfreundliche Reinigungsmittel sowie Bildungsmaterialien über Nachhaltigkeit, lokale Produkte und Dienstleistungen. Das Azun Nature Camping erhielt die Auszeichnung National Park Spirit für die 25 Naturstellplätze und die "Nature & Bois"-Chalets.

Wheems Organic Farm, Schottland

Die Wheems Organic Farm ist ein Biobauernhof mit Ferienunterkunft im Herzen der Natur Orkneys, einer Inselgruppe vor der Nordküste Schottlands. Dieser rustikale Rückzugsort ist ideal für Reisende, die eine naturnahe und abenteuerliche Unterkunft suchen. Naturliebhaber können Wanderungen entlang der Küstenpfade unternehmen und die Aussicht, die Klippen und die Tierwelt der Orkney-Inseln entdecken. Auch einige schöne Strände und historische Stätten liegen in der Nähe der Ferienunterkunft. Gäste können ihre eigene Campingausrüstung mitbringen oder in einer der Öko-Unterkünfte übernachten. Zur Verfügung stehen Holzhütten, Jurten und geräumige Zelte. Außerdem gibt es auf der Wheems Farm Grillmöglichkeiten und einen Gemüsegarten. Die Erzeugnisse können im Bioladen erworben werden. Die Wheems Farm ist von der Soil Association, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich für Landwirtschaft und Natur in Großbritannien einsetzt, als ökologisch zertifiziert.

Salema Eco Camp, Portugal

Das Salema Eco Camp in Portugal liegt nur einen Kilometer von der Algarve entfernt. Der Salema-Strand gilt als einer der schönsten der Region. Mit seinem feinen Sand und dem klaren, türkisfarbenen Wasser lädt er zum Sonnenbaden und Schwimmen ein. Der Strand ist auch ein beliebter Ort für Wassersportaktivitäten wie Surfen, Kajakfahren und Stand-up-Paddeln. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Eco-Camps befindet sich der Naturpark Costa Vicentina. Dort können Gäste unberührte Küstenlandschaften, Klippen und Wanderwege entdecken. Der Naturpark bietet zahlreichen Vogelarten ein Zuhause und ist auch bei Vogelbeobachtern beliebt. Urlauber können in umweltfreundlichen Unterkünften wie einem Safarizelt oder einer Holzhütte übernachten und eine Gemeinschaftsküche und moderne Sanitäranlagen nutzen. Zusätzlich laden Lounge-Bereiche, Terrassen und Grünflächen zum Verweilen und Entspannen ein. Das Salema Eco Camp engagiert sich aktiv für den Schutz und Erhalt der umliegenden Natur. Dafür hat das Salema Eco Camp das Zertifikat für CO 2 -Neutralität erhalten.

Wecamp Cabo de Gata, Spanien

Das Wecamp Cabo de Gata in Spanien liegt in einer Bucht an der südöstlichen Küste Spaniens in der Region Almeria. Zu den beliebten Stränden in der Nähe zählen Playa de los Muertos, Playa de Monsul und Playa de los Genoveses. Mit Sandstränden, klarem Wasser und Felsformationen laden diese Strände zum Sonnenbaden, Schwimmen und Schnorcheln ein. Wassersportbegeisterte können dort Kajakfahren, Stand up paddeln oder tauchen gehen. Ebenfalls in der Nähe liegt der Naturpark Cabo de Gata-Níjar, ein geschütztes Gebiet mit Vulkanbergen, Salzwiesen, Wüstenlandschaften und Küstenklippen. Neben Zelten, Bungalows und Holzhäusern gibt es im Camp großzügige Gemeinschaftsbereiche. Im Restaurant können sich Gäste mit Speisen oder Cocktails versorgen. Wer lieber selbst kochen möchte, dem steht eine gut ausgestattete Gemeinschaftsküche zur Verfügung. Das Wecamp Cabo de Gata setzt unter anderem folgende Maßnahmen um, um seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren: umweltfreundliche Unterkünfte, wassersparende Armaturen, umweltfreundliche Reinigungsprodukte, Recyclingstationen, Förderung der Umweltbildung sowie die Unterstützung lokaler Anbieter.

Ewe with a view, England

Der Öko-Campingplatz Ewe with a view liegt in Cornwall. Die ruhige Atmosphäre, umgeben von grünen Wiesen, eignet sich, um dem Alltagsstress zu entfliehen und die Seele baumeln zu lassen. Ruhesuchende können Wanderungen entlang der Küste unternehmen, die umliegenden Strände besuchen, Vogelbeobachtungen machen oder einfach nur die landschaftliche Schönheit genießen. Wem nach etwas Abwechslung zumute ist, der kann an einer der vielfältigen Aktivitäten des Campingplatzes teilnehmen, darunter Yoga- und Meditationskurse, Kochkurse, Kunst- und Handwerksworkshops sowie Lagerfeuerabende. Schlafen können Gäste in einer der luxuriösen Hirtenhütten oder im Luxusglockenzelt. Weiters sind fünf Stellplätze für Zelte und Wohnmobile vorhanden. Der Meerblick ist jedenfalls immer inklusive. Der Öko-Campingplatz Ewe with a view wurde vom Greener Camping Club als umweltfreundlicher Campingplatz zertifiziert. (red, 20.6.2023)