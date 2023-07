Kontra

Es gibt viele Argumente dagegen, Bier auf das Grillgut zu schütten – seltsamerweise entbehrt der am häufigsten genannte Grund der sachlichen Fundierung. Immer wieder heißt es, wenn Bier vom Fleisch auf die Glut tropft, entstünden krebserregende Kohlenwasserstoffe. Das stimmt nicht: Zuerst verdampft der Alkohol und dann Wasser, vom Restextrakt geht auch keine Gefahr aus.

Kommt Bier auf das Grillgut, dann hat es gar keinen Effekt – im Gegensatz zu einer Marinade, die lange einwirkt. Weder der leicht saure Charakter noch die Malzsüße oder die Hopfenbittere könnten in kurzem Kontakt mit Fleisch geschmackliche Effekte entwickeln.

Wozu also? Weil es so lässig wirkt? Weil es so schön zischt? Gar dann, wenn man nach dem Grillen die Holzkohle mit Bier löscht? Das alles überzeugt nicht. Denn in Wirklichkeit gibt es nur ein gültiges Argument gegen den Missbrauch des Bieres am Grill: Es ist mit großem Aufwand gebraut worden, um uns gut zu schmecken. Also trinken wir es und lassen wir es uns schmecken! (RONDO, Conrad Seidl, 1.7.2023)