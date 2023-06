Dorfmuseum Mönchhof

Das Museumsdorf hat sogar eine Kirche.

Aus einer kleinen Privatsammlung entstanden, bietet dieses Freilichtmuseum mit heute 35 historischen Gebäuden im Burgenland Einblicke in den dörflichen Alltag und das bäuerliche Leben im Heideboden der Zeit um 1890 bis in die 1960er-Jahre ab.

Bahngasse 62, 7123 Mönchhof

dorfmuseum.at

Museumsdorf Krumbach

Marktgemeinde Krumbach

Die Bucklige Welt, wie sie keiner mehr kennt: Hier gibt es sechs wieder aufgebaute und voll ausgestattete historische Gebäude aus der Region zu besichtigen. Sie wurden um das ehemalige Bürgerspital aus dem 16. Jahrhundert gruppiert.

Bürgerspital 2, 2851 Krumbach

museum-krumbach.at

Keltendorf Schwarzenbach

Eine virtuelle Rekonstruktion der Befestigungsanlage am Burgberg bei Schwarzenbach in Niederösterreich. APA/LBI ARCHPRO/SANDRO LOCHAU

Das Freilichtmuseum Schwarzenbach in der Buckligen Welt entführt einen in die Welt der Kelten. Mit Methoden der experimentellen Archäologie wurde hier eine keltische Siedlung rekonstruiert. Archäologen haben nun gezeigt, dass sich dort bereits 1.500 Jahre zuvor eine große befestigte bronzezeitliche Siedlung befand, die den damaligen Kupferhandel kontrollierte. Noch ein Grund mehr vorbeizuschauen.

Keltenwall 1, 2803 Schwarzenbach

keltendorf-schwarzenbach.at

Germanengehöft Elsarn

Dieses Museum am Südrand des Waldviertels lässt uns am Alltag eines weiteren Volkes teilhaben. Nebst den Gebäuden kann man hier die Bräuche, die Lebens- und Wirtschaftsweisen der Germanen näher kennenlernen.

Kremser Straße 1, 3491 Elsarn im Straßertale

germanengehoeft-elsarn.at

Steinzeitdorf Heldenberg

Neolithisches Dorf mit Kreisgraben Josef Stefan

Weit zurück in der Zeit geht’s am Heldenberg. In einem nachgebauten neolithischen Dorf wird das Alltagsleben mit verschiedenen prähistorischen Tätigkeiten präsentiert.

Wimpffen-Gasse 5, 3704 Kleinwetzdorf

derheldenberg.at (Markus Böhm, RONDO, 20.6.2023)