Verreisen Sie gerne mit dem Zug? Nutzen Sie ihn zum Pendeln? Was funktioniert dabei gut, was nervt?

Das Reisen mit dem Zug hat so einige Vorteile. Keine Staus, kein Verkehrsstress, und man kann die Zeit zwischen den Destinationen zum Schlafen, Essen oder Lesen nutzen. Eigentlich kommt man richtig erholt am Ort seiner Wahl an. Mit dem Klimaticket sind Ausflüge schnell organisiert, günstig und spontan ist man so österreichweit unterwegs. Einfach einsteigen, und los geht es! Oder?

Was genießen Sie am Zugfahren? Foto: imago/Volker Preußer

Aber der Trend, mit dem Zug zu reisen, bringt natürlich auch mehr Passagiere mit sich, was sich mitunter in vollen Zügen äußert und die Spontanität doch etwas einbremst. Denn ohne Reservierung in so manchen Zug zu steigen ist vor allem zu beliebten Reisezeiten wie (langen) Wochenenden und Ferienzeiten keine gute Idee. "Ultimate Power" hat dafür eine einfache Regel:

Ein europaweites Buchungssystem und ein einfacheres Reisen über die Grenzen Österreichs wünschen sich viele Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer. Vor allem Radfahrerinnen und Radfahrer kombinieren ihre Ausflüge gerne mit dem Zug, was aber nicht immer ganz einfach ist, wie "mirfälltkeinnickein" berichtet:

Nicht nur Urlauberinnen, Urlauber, Ausflüglerinnen und Ausflügler nutzen die Bahn. Sie ist auch für Pendlerinnen und Pendler eine wichtige Säule in der Mobilität. Mit dem Zug zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause zu kommen kann recht bequem sein. Fallen aber Züge aus, kommt es zu Verspätungen. Oder sind die Wagons recht überfüllt, frustriert das. Bei reibungslosem Bahnverkehr ist diese Art des Pendelns aber mitunter stressfreier. Immerhin kann man die Zeit bereits für die Arbeit verwenden, in Ruhe Musik oder Podcasts hören oder einfach beim Fenster hinausschauen.

Wie erleben Sie das Reisen mit dem Zug?

Nutzen Sie die Bahn zum Pendeln oder auch für Ausflüge und Urlaube? Wie hat sich das Zugfahren bei Ihnen über die Jahre verändert, und was wünschen Sie sich von diesem Fortbewegungsmittel? Wo sehen Sie die Vorteile, wo Handlungsbedarf? Berichten Sie im Forum von Ihren Zug-Erlebnissen! (wohl, 22.6.2023)