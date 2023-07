Der internationale Thinktank Institute for Economics & Peace erstellt jedes Jahr den Global Peace Index. An der Spitze des Rankings hat sich seit 2008 nichts getan

Für die meisten Menschen ist Sicherheit bei der Auswahl ihres Reiseziels von entscheidender Bedeutung. Aufschluss darüber, wie es damit im angepeilten Reiseland aussieht, kann der Global Peace Index (GPI) geben. Er wird alljährlich vom Institute for Economics and Peace (IEP) herausgegeben und gilt als das globale Maß für den Weltfrieden. 163 Länder finden sich in die Rangliste. Analysiert werden Faktoren wie politische Stabilität, Beziehungen zu Nachbarländern, Anzahl der Flüchtlinge, Atomwaffen, interne und externe Konflikte, Militärausgaben und Inhaftierungsraten. Dabei geht es selbstverständlich um viel mehr als die persönliche Sicherheit von Reisenden, es ist dennoch ein ziemlich guter Leitfaden für die Reiseplanung.

Weniger friedlich

Die Ergebnisse für 2023 ähneln im Großen und Ganzen denen von 2022, aber es gab einige Verwerfungen. So ist am GPI 2023 abzulesen, dass die Welt zum 13. Mal in den letzten 15 Jahren weniger friedlich geworden ist, wobei sich das durchschnittliche Niveau der Friedfertigkeit der Länder im vergangenen Jahr um 0,42 Prozent verschlechtert hat. Insgesamt verbesserte sich die Friedfertigkeit in 84 Ländern und verschlechterte sich in 79 Ländern.

Island ist und bleibt das friedlichste Land der Welt. Getty Images/iStockphoto

Der Bericht stellt fest, dass sich zwar einige Faktoren (wie die Zahl der Todesopfer durch Terrorismus) im Laufe der Zeit verbessert hätten, dass aber die Zahl der gewalttätigen Vorfälle, wie gezielte körperliche Angriffe, zugenommen haben. Zwischen 2020 und 2021 gab es zum Beispiel in mindestens 158 Ländern einen oder mehrere gewalttätige Vorfälle, die in direktem Zusammenhang mit der Pandemie standen. 2022 habe sich die Gesamtzahl der Todesfälle aufgrund interner wie externer Konflikte beinahe verdoppelt. Und das vollkommen unabhängig vom Ukrainekrieg. Sprich, selbst wenn man die Ukraine und Russland in der Analyse nicht berücksichtige, ergebe sich dieses Bild, heißt es im Bericht.

Europa ist wieder die friedfertigste Weltregion. Sieben der zehn friedlichsten Nationen sind auf dem Kontinent zu finden. Und dennoch, hält der Report fest: Europa ist durch den Ukrainekrieg nicht mehr so friedlich wie noch vor 15 Jahren. (max, 2.7.2023)

Das sind die zehn friedlichsten Länder der Welt:

Island

Dänemark

Irland

Neuseeland

Österreich

Singapur

Portugal

Slowenien

Japan

Schweiz

Am anderen Ende der Liste stellt sich die Lage so dar: