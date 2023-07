Dass Fußballstar Cristiano Ronaldo nicht nur etwas von Selbstmarketing versteht und mit CR7 ein milliardenschweres Firmenimperium geschaffen hat, sondern auch ein Uhrenfan und fleißiger Sammler luxuriöser Ticker ist, dürfte sich schon herumgesprochen haben. Laut einem aktuellen Bericht von "Forbes" über die bestbezahlten Sportler des Jahres 2023 generierte Ronaldo allein im vergangenen Jahr durch seine Verträge mit den Fußballvereinen Manchester United und al-Nassr sowie verschiedenen Werbeverträgen Einnahmen in Höhe von 136 Millionen US-Dollar – ein neuer Rekord für einen Fußballspieler. Außerdem wurde er von Sports Pro zum vermarktungsstärksten Sportler des Jahres 2022 gekürt.

Haben gut lachen: Tim Stracke, CEO von Chrono24, und Cristiano Ronaldo. Chrono24

Erst vor wenigen Monaten, anlässlich der WM in Katar, enthüllte die Luxusuhrenmarke Jacob & Co zwei Modelle, die gemeinsam mit CR7 (ein Numeronym, das sich aus Cristiano Ronaldos Initialen und seiner Rückennummer zusammensetzt) entworfen wurden: die Epic X Flight of CR7 und die Epic X Hope of CR7. Folgt man den Aussagen von Jacob & Co, dann ist Ronaldo der erste Fußballspieler, für den eine Uhrenkollektion entworfen wurde, um seine Leistungen zu feiern.

"Einhorn-Status"

Sein neuester Streich: Ronaldo steigt über seine CR7 SA als Investor bei Chrono24 ein, dem weltweit führenden Online-Marktplatz für Luxusuhren. Er schließt sich damit früheren Chrono24-Investoren wie Bernard Arnaults (Chef des Luxuskonzerns LVMH) Familieninvestmentgesellschaft, Aglaé Ventures sowie General Atlantic, Insight Partners und Sprints Capital an. Diese hatten gemeinsam im August 2021 die Serie-C-Finanzierungsrunde von Chrono24 im Wert von 100 Millionen Euro angeführt und damit den "Einhorn-Status" des Uhrenmarktplatzes mit einer aktuellen Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar gefestigt.

Der Fußballstar mit einer Jacob & Co, die ihm von der Genfer Luxusuhrenmarke auf den Leib geschneidert wurde. Die Epic X Flight of CR7 kostet 56.000 US-Dollar (rund 51.000 Euro). Jacob & Co

"Als langjähriger Uhrensammler und regelmäßiger Nutzer von Chrono24 ist es mir eine Freude, Gesellschafter des Unternehmens zu werden", lässt sich der Portugiese in der entsprechenden Aussendung zitieren. Chrono24 biete Millionen von Uhrenliebhabern aus der ganzen Welt einen Ort, um ihre Leidenschaft zu teilen. "Die globale Vernetzung, die durch die Plattform ermöglicht wird, ist etwas, das ich außerordentlich schätze, und ich freue mich daher sehr, ab sofort ein Teil davon zu sein", erklärte er weiter.

Lob für den neuen Partner

Beim Karlsruher Unternehmen ist man dementsprechend aufgeregt: "Niemand bringt so viel Leidenschaft für Luxusuhren auf die Weltbühne wie Cristiano", sagte der CEO von Chrono24, Tim Stracke, voll des Lobes für den Fußballstar: "Er hat bereits seinen Platz als einer der größten Sportler der Geschichte zementiert und beweist als Investor seine scharfsinnige Kenntnis von Luxus und Technologie. Gepaart mit seiner authentischen, bewährten Leidenschaft für das Uhrensammeln, macht es ihn zum perfekten Partner bei der weiteren globalen Expansion und dem nächsten Kapitel von Chrono24."

Beim Fototermin hatte Ronaldo offenbar auch einen Teil seiner Uhrensammlung dabei. Chrono24

Der Marktplatz feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Seit 2010 führt Stracke das Unternehmen und machte es zum weltweit größten Handelsplatz für gebrauchte und neue Uhren. Verkaufen kann dort jeder – Privatpersonen wie zertifizierte Händler. Die Auswahl ist riesig: Aus über 530.000 Zeitmessern jeder Kategorie kann man wählen. Laut Unternehmensangaben nutzen monatlich neun Millionen Personen die Plattform, 3.000 Händler sowie 30.000 Privatverkäufer aus mehr als 120 Ländern sind dort aktiv.

Milliardenmarkt

Neben Karlsruhe unterhält das Unternehmen Standorte in Berlin, New York, Miami und Tokio. In das "Watch Collection"-Feature von Chrono24 haben 1,3 Millionen Sammler mittlerweile 3,7 Millionen Uhren im Wert von 46,6 Milliarden Euro hochgeladen. Dabei handele es sich um knapp sieben Prozent aller Uhren weltweit, heißt es, die insgesamt auf ca. 700 Milliarden Euro geschätzt werden (nach Wert). Die Funktion ermöglicht Nutzern via kostenloses Onsite- und In-App-Tool, die Wertentwicklung der Zeitmesser in ihrem Besitz zu verfolgen.

Was Investoren (und nicht nur diese) fasziniert: Bis 2033 soll der Wert des Gebrauchtuhrenmarktes auf rund 79 Mrd. Euro steigen und damit den Wert des Neuuhrenmarktes überflügeln, fasst Analyst Oliver R. Müller die Lage in einem viel beachteten Report seiner Agentur Luxe Consult zusammen. (max, 12.7.2023)