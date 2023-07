Bücher, in denen das Leben eines Menschen nacherzählt wird, finden viele spannend. Welche (Auto-)Biografie hat Ihnen am besten gefallen?

Sie haben der Welt ihren Stempel aufgedrückt – und dabei doch oftmals ganz klein angefangen: Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, egal ob aus Politik, Kultur, Sport, Society oder Wirtschaft, führen meist ein gänzlich anderes Leben als man selbst, auch wenn diese Unterschiede in jungen Jahren vielfach noch nicht gegeben waren. Zu erfahren, wie sie – häufig aus Verhältnissen stammend, in denen ein solcher Lebensweg noch nicht vorgezeichnet war – ihre aktuelle Position erreichen konnten, kann sehr faszinierend sein. Bücher, in denen diese Lebensgeschichten geschildert werden, erfreuen sich nicht umsonst großer Beliebtheit und erlangen nicht selten Bestsellerstatus.

Die jüngst erschienene Autobiografie des Transgender-Schauspielers Elliot Page wurde umgehend zum Bestseller. IMAGO/APress International

Lebensgeschichten, die einen nicht loslassen

Der Reiz von Biografien und Autobiografien hat viele Facetten. Die Erzählform ist gemeinhin sehr persönlich – ob die Person ihr Leben nun in eigenen Worten schildert oder jemand anderer diese Aufgabe übernommen hat. Jede Seite birgt das Potenzial, bisher gut gehütete Geheimnisse, Fun-Facts oder bahnbrechendes Insiderwissen zu enthüllen. Eine gewisse Neugier kann dadurch befriedigt werden, man erhält möglicherweise Inspiration für das eigene Leben oder auch Ideen, wie man sich selbst beruflich oder geschäftlich (neu) orientieren könnte.

Oftmals erzählen Promis oder inzwischen reiche Menschen, wie sie ihre Komfortzone verlassen und mit dem Verfolgen eines persönlichen Traums oder dem Umsetzen einer Vision großen Erfolg erlangt haben. Biografien können Geschichten sein, die den Mut oder den Befreiungskampf einer Person aufzeigen, deren Kampf gegen Widerstände schildern und ihr Durchhaltevermögen angesichts von Hindernissen und Rückschlägen aufzeigen.

Die Bandbreite der Personen, deren Leben Leserinnen und Leser weltweit höchst faszinierend finden, ist dabei groß. Einer der bekanntesten und meistverkauften Titel dieses Genres ist "Becoming", die Autobiografie der ehemaligen First Lady der USA, Michelle Obama. Ebenfalls Bestseller-Status erreichte zuletzt Prinz Harrys Autobiografie "Spare" ("Reserve"), in welcher der abtrünnige britische Royal tiefe Einblicke in die Welt hinter den Mauern des Buckingham Palace gewährt.

Will man ergründen, wie die Menschen, die hinter großen Marken stehen, ticken, greift man vielleicht zu "Steve Jobs: Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers" oder zu "Tesla, PayPal, Space X: Wie Elon Musk die Welt verändert – Die Biografie". Interessiert man sich eher für Sport, kann "Beckham" von Fußball-Superstar David Beckham spannend sein. Will man lieber hinter die Kulissen des Sportfachhandels blicken, empfiehlt sich vielleicht "Shoe Dog", die Lebensgeschichte des Nike-Gründers Phil Knight. Fans der "steirischen Eiche" können sich eventuell für "Total Recall: Die wahre Geschichte meines Lebens" von Arnold Schwarzenegger erwärmen.

Ob Oprah Winfrey, Nelson Mandela, Greta Thunberg, Ellen DeGeneres, Edward Snowden oder Tina Turner: Die Auswahl an Büchern, die berühmte Persönlichkeiten über ihr eigenes Leben geschrieben haben oder die von anderen über sie geschrieben wurden, ist schier unüberschaubar – und gute Tipps, welche Biografien oder Autobiografien wirklich gelungen sind und sich mit Genuss lesen lassen, sind Gold wert.

(Auto-)Biografien: Ihr Tipp ist gefragt

Welches Buch aus diesem Genre hat Sie so richtig gefesselt? Aus welchem haben Sie am meisten gelernt? Und von welcher Persönlichkeit würden Sie nur zu gerne eine selbstverfasste oder von anderen geschriebene Biografie lesen? Teilen Sie Ihre Empfehlung mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 11.7.2023)