Wer wegen des Jobs in ein anderes Land zieht, steht vor einigen Herausforderungen. Neben dem Umzug und organisatorischen Belangen kommt auch der emotionale Aspekt hinzu, der es mitunter nicht ganz einfach macht, seine Lieben zurückzulassen und dem gewohnten Leben den Rücken zu kehren. Aber es gibt auch viel Positives am Arbeiten in einem anderen Land. Zum einen macht man internationale Erfahrungen, lernt eine andere Sprache (besser), eine andere Kultur und neue Freundinnen und Freunde kennen. Und zum anderen erfährt man viel über Gepflogenheiten und Gastfreundschaft. In manchen Ländern wird man mit offenen Armen empfangen, während andere Länder Expats weniger freundlich willkommen heißen.

Wie nehmen Sie Ihr Gastland wahr? Getty Images/funky-data

Österreich ist unter anderem so ein Land, in dem sich Auswanderinnen und Auswanderer nicht so ganz willkommen fühlen. Zumindest wenn man das Ergebnis der "Expat Insider"-Studie von Internations, einem Netzwerk für Personen, die im Ausland leben und arbeiten, betrachtet. Dieser zufolge gehören Mexiko, Spanien und Panama zu den beliebtesten Ländern unter international Beschäftigten, während Österreich den Platz 42 im Ranking belegt. Auf dem 53. und damit letzten Platz im Gesamtranking liegt Kuwait, Norwegen auf Platz 52 und die Türkei auf Platz 51.

An der Umfrage nahmen mehr als 12.000 Beschäftigte weltweit teil und beantworteten Fragen zu den Themen Zufriedenheit mit der Lebensqualität, Eingewöhnung im Gastland, Arbeitsleben, persönliche Finanzen sowie zu den sogenannten Expat-Essentials wie Wohnen, Verwaltung, Sprache und Digitalisierung. Die österreichische Bevölkerung gilt unter Expats sogar als die unfreundlichste Lokalbevölkerung weltweit.

"teetrinker89" glaubt, dass es an der Definition von Freundschaft liegt:

"Phaidros_III" berichtet von seinen Expat-Erfahrungen:

Seit zwölf Jahren lebt "Gutz" in Kanada:

Wie haben Sie Ihr Gastland erlebt?

In welchem Land haben Sie schon gearbeitet und gelebt – und wie haben Sie sich dort eingelebt? Haben Sie sich willkommen gefühlt, oder fiel es Ihnen schwer, Freundschaften zu knüpfen? Und warum empfinden Expats Österreicherinnen und Österreicher als so unfreundlich? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen als Expat! (wohl, 13.7.2023)