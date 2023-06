Quiet Quitting, Great Resignation und all die Berichte rund um die Veränderungen am Arbeitsmarkt und den Fachkräftemangel zeigen, dass viele Menschen in ihren Jobs nicht mehr so weitermachen wollen wie bisher. Der Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung wird immer lauter, und durch die Pandemie hat sich bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Blick auf die Erwerbsarbeit und die Work-Life-Balance verändert.

Und auch Ergebnisse des "Workmonitor 2023" des Personaldienstleisters Randstad zeigen, dass zwar zwei Drittel der Erwerbstätigen Arbeit im Leben als "wichtig oder sehr wichtig" einordnen, aber ein Drittel stimmte auch der Aussage "Ich wäre lieber arbeitslos als unglücklich im Beruf" zu. 45 Prozent der Befragten würden kündigen, wenn der Job sie daran hindert, ihr Leben zu genießen.

Sind Sie im Job glücklich, oder würden Sie ihn lieber hinschmeißen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Chernetskaya?mediatype=photography

Kein Plan B

Warum man die Arbeit hinschmeißt, kann viele Gründe haben. Die einen wollen sich vielleicht beruflich verändern, eine neue Branche ausprobieren, die Karriereleiter emporsteigen. Die anderen fühlen sich im Arbeitsalltag überlastet, zu wenig wertgeschätzt, zu gering entlohnt, und keine Besserung ist in Sicht. Aber auch ein toxisches Arbeitsumfeld kann dazu beitragen, dass man auf den Job pfeift und sich neu orientiert. Immerhin gab mehr als ein Viertel der Befragten an, schon einmal gekündigt zu haben, weil man sich in einem derartigen Arbeitsumfeld befunden habe. Meist hat man dann allerdings einen Plan B, sprich einen neuen Job in der Tasche, bevor man den alten kündigt.

Sind Arbeitsbedingungen aber derart schlecht, das Arbeitsklima unerträglich, die Überlastung zu hoch, die Bezahlung zu mies und die Ansprüche, die an einen gestellt werden, einfach völlig überzogen und unrealistisch, kann es auch vorkommen, dass Arbeitnehmende ganz ohne das Sicherheitsnetz eines neuen Jobs den bisherigen hinschmeißen. Bei der Suche nach einer neuen Stelle kann das allerdings mitunter zu Erklärungsbedarf im Vorstellungsgespräch führen.

Ihre Erfahrungen sind gefragt!

Haben Sie Ihren Job schon einmal ohne eine neue Stellenzusage hingeschmissen? Was waren die Gründe dafür? Und wurden Sie bei der Jobsuche danach gefragt? Würden Sie es wieder so machen – oder würden Sie nur mit einem neuen Job in der Tasche kündigen? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen! (wohl, 14.6.2023)