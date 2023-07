Kann man jemals zu viel Käse essen? Der Anblick des neuen Cheeseburgers der Fast-Food-Kette Burger King lässt selbst Käse-Liebhaber zweimal überlegen, wie sie darauf antworten. Denn der Burger-Riese hat in seinen Filialen in Thailand einen Cheeseburger lanciert, der kein Fleischlaberl beinhaltet, dafür aber 20 Scheiben Käse.

"The Real Cheeseburger" mit 20 Käsescheiben. Screenshot: Burger King/Facebook

Was nach einem perversen Kulinarikscherz klingt, sei aber echt, versichert Burger King Thailand in einem Facebook-Post. Der "Real Cheeseburger", also der "wahre Cheeseburger", ist für knapp zehn Euro zu haben. Seit Sonntag wird die Käsekreation angeboten, seither ging der Burger auf Social-Media-Kanälen des Landes viral. Auf Tiktok reagieren Userinnen und User zum Beispiel auf das Aussehen und den Geschmack des Burgers. Dabei wird auch die Diskrepanz zwischen Werbesujet und Realität ersichtlich: Auf dem Foto schmilzt der Käse tapfer vor sich hin, während den Gästen 20 trockene und ungeschmolzene Scheiblettenkäsescheiben serviert werden.

Richtig viel Käse

CNN war vor Ort und hat Kunden nach ihrem Burger-Fazit befragt: Als "zu viel" und "zu intensiv" beschreiben die ersten Kunden und Kundinnen den Burger, ein Tester sagte, er konnte nur die Hälfte des Cheeseburgers verdrücken.

Der Käseturm ist die Folge eines Food-Trends im südostasiatischen Land: Vor allem junge Thailänderinnen und Thailänder streuen derzeit Käse über alle erdenklichen Speisen. Käse ist nämlich für gewöhnlich keine Zutat in der Thai-Küche. Weiters ist der Cheeseburger ein Versuch von Fast-Food-Unternehmen, mit abstrusen Kreationen auf Social Media einen viralen Hit zu liefern. 20 Scheiben Industriekäse haben es also geschafft. (rec, 13.7.2023)