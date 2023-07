Klar, Pizza ist gut, wenn man sie in einem Pappkarton direkt ins Haus geliefert bekommt. Aber besser ist sie, wenn sie frisch aus dem Ofen einer Pizzeria kommt, und noch besser ist sie, wenn sie in Italien serviert wird. Für alle, die sich fragen, wo man in der Heimat des belegten Teigfladens die besten Stücke bekommt, haben die (italienischen) Expertinnen und Experten von "50 Top Pizza" gerade eine Rangliste der besten Pizzerien Italiens für 2023 erstellt.

Den ersten Platz auf der diesjährigen Liste teilen sich die Pizzeria 10 Diego Vitagliano in Neapel und I Masanielli im nahe gelegenen Caserta. Die beiden Spitzenpizzabäcker nahmen nicht nur den Hauptpreis mit nach Hause, die Pizzeria in Neapel erhielt auch eine Auszeichnung für den besten Service. Das Restaurant in Caserta wurde zusätzlich mit dem "Green Oven Award" ausgezeichnet.

Eine der Pizza-Kreationen, die man in der besten italienischen Pizzeria bekommt. Instagram/@diegovitagliano_pizzerie

Den zweiten Platz belegte I Tigli in San Bonifacio, etwas außerhalb von Verona. Der Inhaber Simone Padoan, der den Spitznamen "Meister des Germs" trägt, hat sich offenbar einen Namen als Innovator und akribischer Forscher in Sachen Teigherstellung gemacht. Den dritten Platz belegt das Seu Illuminati von Pier Daniele Seu in Rom. Der vierte Rang geht an 50 Kalò in Neapel, den fünften Platz belegt 180g Pizzeria Romana in Rom. Ihre La Parmigiana Viaggiatrice wurde mit der begehrten Auszeichnung Pizza des Jahres 2023 geehrt. (red, 14.7.2023)

Hier sind die zehn besten Pizzerien in Italien, laut "50 Top Pizza":