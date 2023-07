Auch in Österreich gibt es gute Beispiele für herausragende Einfamilienhaus-Architektur – nun zu sehen in einem neuen Bildband

In Österreich wünschen sich viele Menschen ihr eigenes Haus – auch wenn die Umsetzung derzeit aufgrund gestiegener Kosten und Hürden bei der Kreditvergabe für manche in weite Ferne gerückt ist: Träumen darf man ja wohl noch! Inspiration dazu bietet ein aktuelles Buch aus dem Callwey-Verlag, in dem sich auch einige gelungene Beispiele aus Österreich finden.

Ein saniertes Haus in Neuaigen bei Tulln wurde durch einen luftig-leichten Gartenpavillon ergänzt. Geplant hat den Bau der Architekt Maximilian Eisenköck. Martin Weiß

Die vorgestellten Gebäude stehen – neben Österreich – in Deutschland, Südtirol und der Schweiz. Jedes Einzelne wurde von Architekten individuell für die Auftraggeberinnen entworfen, manche wurden neu gebaut, andere saniert. Darunter sind kleine, kostengünstigere Häuser und große Villen für viel Budget. Die Gebäude sind aus Holz, Beton oder Ziegel, stehen auf dem Hang, im Wald, in der Stadt, der Siedlung oder auf dem Land, manche haben einen Pool, andere sehen aus wie eine Scheune.

Im Weltkulturerbe Hallstatt wurde unter erschwerten Bedingungen ein Einfamilienhaus modernisiert und behutsam erweitert. Ausgeführt wurde die Planung vom Büro Architekten Luger & Maul. Walter Ebenhofer

Die Einfamilienhäuser werden mit etlichen Fotos vorgestellt, dazu gibt es für alle, die es genauer wissen möchten, Pläne, Grundrisse, Daten zur Wohnfläche, zum Grundstück, zur Bauweise und zum Standort. Dabei wird genau geschildert, worauf es den Architektinnen und Bauherren ankam und welche Herausforderungen beim Bau oder der Sanierung zu bewältigen waren.

In Roßleithen in Oberösterreich stand beim Bau dieses Einfamilienhauses der sensible Umgang mit der Natur im Vordergrund. Geplant wurde das Objekt von mia2 Architektur. Kurt Hörbst

Alle 101 Häuser, die im Buch zu sehen sind, waren zwischen 2017 bis 2021 Preisträger im Wettbewerb "Häuser des Jahres", den das Deutsche Architekturmuseum und der Callwey-Verlag seit 2011 gemeinsam ausloben. Zu Recht, wie sich im Buch zeigt. Wer es durch blättert, wird von der Vielfalt und Kreativität der gezeigten Bauten inspiriert.

"101 Traumhäuser" ist im März 2023 im Callwey-Verlag erschienen. Callwey

Die Lektüre gibt Hoffnung. Denn obwohl beim Bau neuer Häuser Boden versiegelt wird, scheinen die meisten Bauherrinnen und Architekten sich in Bezug auf Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist es jedenfalls, überhaupt einen Architekten zu engagieren – in Österreich ja bei weitem keine Selbstverständlichkeit. (Bernadette Redl, 19.7.2023)