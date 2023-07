In der Grillsaison ist man immer wieder auf der Suche nach neuen Zubereitungsideen: Leicht süß, angenehm scharf und vor allem vollmundig würzig ist das folgende Rezept der "New York Times". Für das "Tajin Grilled Chicken" des Autors Rick A. Martinezwerden ausgelöste Hendl-Oberkeulen mit einer Marinade aus Chilis, Honig und Tajin bestrichen. Tajin ist eine mexikanische Gewürzmischung aus Chilischoten, Limetten und Salz und ist zum Beispiel bei Casa Mexiko in Wien zu haben – ebenso die Chipotles (geräucherte Jalapeños) in Adobo (würzige Sauce), die für das Rezept notwendig sind.

Das mexikanische Grillhendl lässt sich in der Grillpfanne zubereiten. Dazu einfach den Schritten im Rezept folgen, nur halt indoor. Für das Grillaroma das Fleisch im Ofen mit der Grillfunktion etwas ankokeln lassen. Zum Hendl passt sehr gut Reis oder Salat oder ganz klassische ein Knoblauchbaguette.

Grillhendl mit Tajin und Frühlingszwiebeln. Foto: Kevin Recher

Zutaten (für 4 Personen)

Rezept für mexikanisches Grillhendl als PDF zum Ausdrucken Größe: 0,20 MB Rezept für mexikanisches Grillhendl als PDF zum Ausdrucken



Hendl-Oberkeulen großzügig salzen. Das Originalrezept ist auf vier Personen ausgelegt. Für die Essbar habe ich das Rezept für eine Person adaptiert und rund 350 g Fleisch verwendet. Foto: Kevin Recher

Für die Marinade Agavendicksaft oder Honig, Orangensaft, Abrieb der Orangenschale, Chipotles und Sauce, Knoblauch, Olivenöl und Tajin in eine Schüssel geben und verrühren. Foto: Kevin Recher

Hendl-Teile in die Marinade geben und ziehen lassen. Sie können das Fleisch auch gleich auf den Grill geben und mit der Marinade bestreichen. Foto: Kevin Recher

Den Grill auf mittlere bis hohe Temperatur bringen. Mit Öl bestreichen. Hendl-Oberkeulen auf den Grill legen. Alternativ dazu können Sie das Gericht in einer Grillpfanne zubereiten. Auch hier einfach die Pfanne auf mittelhohe Temperatur bringen und das Fleisch wie im Rezept zubereiten. Foto: Kevin Recher

Das Hendl regelmäßig mit der Marinade bestreichen. Foto: Kevin Recher

Häufig wenden, bis das Hendl durch ist. Das soll laut Rezept 7 bis 9 Minuten dauern.Die Dauer ist aber vom Grill abhängig. Hier war das Fleisch nach knapp 13 Minuten gar. Behalten Sie die Stücke im Blick. Bei jedem Wenden das Fleisch mit der Marinade bestreichen. Während das Huhn gart, die Frühlingszwiebeln auf den Rost geben und circa 5 Minuten grillen, bis sie von allen Seiten angebräunt sind. Foto: Kevin Recher

Das Hendl ist fertig, wenn es leicht angekokelt ist und eine orange-rötliche Farbe angenommen hat. Foto: Kevin Recher

Das Hendl mit den Frühlingszwiebeln servieren und mit Koriander bestreuen. Foto: Kevin Recher

(Kevin Recher, 19.7.2023)