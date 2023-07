Für das beste Ergebnis sollen die Früchte gut reif sein. Die Pfirsiche sind dann nicht nur sehr süß, sondern werden während des Backens weich und saftig.

Ich habe das Rezept so einfach wie möglich gehalten und verzichte auch auf das Schälen der Pfirsiche. Wer Pfirsichschalen nicht so gerne hat, kann die Früchte vor dem Zerkleinern schälen oder sie, statt in Spalten zu schneiden, klein würfeln – so fallen die Schalen weniger auf.

Im Vergleich zu amerikanischen Rezepten habe ich die Zuckermenge stark reduziert. Der Crumble wird aber auch damit süß genug – speziell wenn man ihn mit Vanilleeis serviert. Reduziert man die Zuckermenge weiter, beeinflusst dies allerdings die Konsistenz: Das Teig-Topping wird weniger knusprig, und den weichen Pfirsichen fehlt der saftige Zuckersirup. Mit grobkörnigem, braunem Zucker wird das Crumble-Topping übrigens am knusprigsten.

Für eine ca. 21 x 21 cm große Form:

Die Pfirsiche entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Foto: Ursula Schersch

In einer Schüssel oder gleich in der Backform (ca. 21 x 21 cm) mit Zucker, Zimt und nach Belieben mit geriebenem Ingwer vermengen. Beiseitestellen. Den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Foto: Ursula Schersch

Für den Teig Mehl, Haselnüsse, Zucker, Zimt und Salz in einer Schüssel vermengen. Foto: Ursula Schersch

Die kalte Butter in kleinen Würfeln dazugeben … Foto: Ursula Schersch

… und mit den Fingern in die trockenen Zutaten einarbeiten, bis die Zutaten gut zusammenhalten – ähnlich einem Keksteig. Foto: Ursula Schersch

Die Pfirsiche samt Saft in der Backform verteilen. Anmerkung: kein Backpapier wie im Bild verwenden. Foto: Ursula Schersch

Den Teig darüberbröseln und im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Ober- und Unterhitze für rund 30 Minuten goldbraun backen. Foto: Ursula Schersch

Gegen Ende der Backzeit sollten die Pfirsiche sichtbar köcheln. Falls sie das nicht tun und das Topping bereits goldbraun ist: die Form mit Alufolie abdecken und noch einige Minuten länger im Ofen lassen. Foto: Ursula Schersch