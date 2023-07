Ja, es braucht sie.

Eines ist klar: Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer wollen eine kürzere Arbeitswoche. Dank ihr – das zeigen unisono alle Studien – würde man sich ausgeruhter fühlen und gesünder durchs Leben gehen. Davon wiederum profitieren nicht nur die Arbeitnehmer selbst, sondern auch deren Betriebe, weil es weniger Krankenständen und Burn-Out-Fällen gibt. Eine Studie der englischen Universität Cambrigde unter 2900 Arbeitnehmern mit Vier-Tage-Woche im zweiten Halbjahr 2022 ergab, dass diese Arbeitnehmer mehr als die Hälfte weniger an Krankenstandstagen in Anspruch nahmen als bei einer 40-Stunden-Woche. Knapp vierzig Prozent der Befragten gaben überdies an, sich weniger gestresst zu fühlen. Die Wiener Managerin Andrea Bertl, die in ihrem Recruiting-Unternehmen epunkt die 34-Stunden-Woche eingeführt hat, zieht nach einigen Monaten ein klares Resümee: "Die Mitarbeiter lieben sie".

50 Prozent weniger Krankenstand

Dank fitterer Angestellter und weniger Krankheitsfälle darf man nicht dem Fehlschluss erliegen, dass die Produktivität im gleichen Ausmaß wie die Arbeitszeit sinkt. Heißt, 20 Prozent weniger Arbeitszeit bedeutet keineswegs, dass auch die in dieser Zeit hervorgebrachte Leistung um 20 Prozent sinkt - zwar sinkt sie durchaus ein Stückweit, aber im deutlich geringeren Ausmaß.

Darüber hinaus gibt es ein grundsätzliches Argument für die Arbeitszeitverkürzung – ein, wenn man so will, volkswirtschaftliches. In gewisser Weise hat die Verkürzung in den vergangenen Jahrzehnten längst stattgefunden: Die Arbeitszeit der Menschen sank, nur ohne Lohnausgleich. Der oder die durchschnittliche Beschäftigte arbeitet im Jahr 2022 laut Statistik Austria gerade einmal 27,9 Stunden pro Woche. Das liegt an Österreichs extrem hoher Teilzeitquote: bei Frauen 50,7 Prozent, bei Männern 12,6 Prozent.

Kurzes Arbeiten gibt es längst

Die Millionen Teilzeitangestellten im Land sind wirtschaftlich meist mangelhaft abgesichert. Sie verdienen schlecht und sind in finanzieller Hinsicht oft abhängig von ihren Partnern, die Vollzeit arbeiten. Eine 32-Stunden-Woche wäre für sie zeitlich betrachtet gar keine große Veränderung, da sie ohnehin bereits kurz arbeiten – wohl aber würden sie den Lohnausgleich in positiver Hinsicht voll zu spüren bekommen. Die Arbeitszeitverkürzung wäre in der Praxis für viele Menschen vor allem eine saftige Gehaltserhöhung – eine, die genau bei denen landen würde, die es gut brauchen können: vor allem bei Frauen in Teilzeit, etwa im Pflegesektor, im Handel, im Bildungs- und Gesundheitssektor.

Umfragen zeigen, dass die meisten Teilzeitbeschäftigen gerne mehr arbeiten würden – aber sie können nicht, weil es der Arbeitgeber nicht will oder private Kinder- oder Altenpflege es nicht erlaubt. Eine neue, kürzere Vollzeit wäre das Richtige für diese Masse an Menschen. Dass diese Verkürzung der Wirtschaft massiv schadet, wie Arbeitgeber und Wirtschaftsvertreter gerne mit viel Verve behaupten, stimmt nicht: Bereits im Jahr 1959, als die Arbeitszeit von 48 auf 45 Stunden hinunterging, kamen allerlei Katastrophen-Prognosen von der Wirtschaft; und dann wieder 1975, als sie schließlich auf 40 Stunden sank. Es hat sich nicht bewahrheitet – eher im Gegenteil, wie das starke Wirtschaftswachstum der darauffolgenden Zeit nahelegt.