Grafenwörth – In Verbindung mit Grundstücksdeals des bisherigen Gemeindebund-Chefs Alfred Riedl (ÖVP) in seiner Heimatgemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln), wo er Bürgermeister ist, beantragt Greenpeace vom Land Niederösterreich die Herausgabe aller Gutachten zum Bauprojekt "Sonnenweiher". Die Umweltorganisation forderte am Freitag in einer Aussendung "rasche und transparente Aufklärung". Verwiesen wurde in dem Schreiben an das Land auf das Umweltinformationsgesetz.

Am Foliensee Sonnenweiher in Grafenwörth sollen 207 neue Häuser entstehen.

Greenpeace gehe es konkret um jene Gutachten des Landes, die den Bau des Projekts ermöglicht haben, wurde zum Schreiben an das Amt der NÖ Landesregierung vom Freitag mitgeteilt. "Mega-Bauprojekte, wie das 'Mini-Dubai' in Grafenwörth, befeuern die Bodenzerstörung und damit auch die Klimakrise", sagte Bodenschutzexpertin Olivia Herzog. "Das Land Niederösterreich schreibt die Raumordnungsgesetze und muss Projekte etwa hinsichtlich Bodenverbrauch, Klimawandelanpassung und Wassermanagement prüfen." Herzog bezeichnete es als "schleierhaft, wie ein Projekt, dass aus raumplanerischer und ökologischer Sicht aus dem letzten Jahrhundert stammt, einfach durchgewunken wurde".

Grundstücksverkäufe werden geprüft

Gefordert wurde auch Aufklärung rund um mutmaßlich verschobene Siedlungsgrenzen für das Projekt mit mehr als 200 Häusern um einen Foliensee in Grafenwörth. "Wenn hier mutwillig wichtige Bodenschutzmaßnahmen ausgehebelt wurden, um Lokalfürsten einen Gefallen zu tun, dann sollten wir ernsthaft über die Raumordnungs-Kompetenzen der Länder reden", meinte Herzog.

Beantragt wird in dem Schreiben, "alle Berichte, Analysen, Gutachten, Informationen, Bescheide und raumordnungsrechtliche Instrumentarien (Rechtsakte), die im Zusammenhang mit den Umwidmungen und dem Bauprojekt des Sonnenweihers in Grafenwörth stehen, vollständig und in elektronisch durchsuchbarer Form zu übermitteln". In Zusammenhang mit weiteren Deals von Riedl wurde außerdem eine Liste aller Grundstücksankäufe sowie Immobilienverkäufe der WET-Gruppe im Zeitraum von Jänner 2017 bis Juni 2023 beantragt.

Riedl soll laut Medienberichten mit Grundstücksverkäufen insgesamt mehr als eine Million Euro verdient haben. Der ÖVP-Politiker hat nach Rücktrittsaufforderungen am Dienstag sein Amt als Gemeindebund-Präsident ruhend gestellt. (APA, 28.07.2023)