Pro

Es war ein Sommer wie damals. Keine Wolke am Himmel, der Wörthersee glitzerte in der Julisonne, das Thermometer hatte die 30-Grad-Celsius-Marke längst gesprengt, Segelboote schaukelten auf dem klaren Wasser, am Horizont zischte ein Motorboot vorbei, eine Wasserskifahrerin im Schlepptau.

Die Kinder spielten Uno, die beste Ehefrau von allen döste im Schatten eines mächtigen Ahornbaumes. Ein laues Lüftlein trug die Fetzen eines Schlagers an mein Ohr. War das Roy Black? Und Anita? "Das Schönste im Leben sind die Pausen"?

"Schrapp, schrapp, schrapp", das typische Geräusch eines Tretbootes riss mich sanft aus meinen Gedanken. Die Yacht des kleinen Mannes, angetrieben von ehrlicher Muskelkraft. Ich seufzte, lächelte. Mein Vorschlag, selbst eine Runde mit dem Wassergefährt zu drehen, wurde begeistert akzeptiert. Was für ein Glück, der direkte Nachbar ist ein Tretbootverleih. Das mit der Rutsche musste es natürlich sein. Leinen los! Was für ein harmloses Vergnügen, was für eine gnadenlose Idylle. (RONDO, Markus Böhm, 11.8.2023)