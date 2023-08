Jetzt anhören: Wandern kann fast jede und jeder. Es braucht nicht viel Ausrüstung und ist vergleichsweise kostengünstig. Was es dennoch zu beachten gilt

Beim Berggehen tun wir nicht nur unserem Körper etwas Gutes, sondern auch unserer Psyche. Schon eine dreistündige Wanderung kann sich positiv auf die Stimmung und die Gelassenheit auswirken. Wandern ist Erholung und Sport zugleich. Studien zufolge nehmen wir die Aktivität in der Natur aber als weniger anstrengend wahr – wodurch wir meist länger wandern, als wir uns vorgenommen haben oder es bei ähnlich anstrengenden Workouts im Fitnessstudio tun würden.

In der neuen Folge von "Besser leben" geht es darum, warum uns Berggehen so guttut und was man beachten sollte, bevor man als Neuling den Gipfel bezwingen möchte. Wie man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Berg kommt, erklärt STANDARD-Korrespondentin Stefanie Ruep, die das Buch Mit Bahn und Bus zum Berggenuss geschrieben hat. (red, 10.8.2023)

Mit Bahn und Bus zum Berggenuss. 80 Öffi-Wanderungen rund um Salzburg. € 25,– / 306 Seiten. Verlag Anton Pustet. Verlag Anton Puset