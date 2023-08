Realistische Reiseplanung

Es ist, ehrlich gesagt, absurd, das Reisen mit Billigfluglinien zu verteidigen. Der Service – wenn man ihn überhaupt als solchen bezeichnen kann – ist sensationell schlecht, und immer wieder erlebt man böse Überraschungen wie lange Verspätungen oder Extragebühren. Und trotzdem fliege ich ab und zu mit den Übeltätern. Der Grund ist dann recht einfach: Es ist die praktischste oder sogar die einzige vernünftige Lösung. Es geht gar nicht um die Ersparnis – die ist sehr oft ohnehin minimal, rechnet man die gesamten Reisekosten mit Flughafentransfer, Gepäckgebühren und mehr zusammen. Aber so manche Regionalflughäfen abseits der großen Städte kann man anders nur sehr schwer erreichen. Billigfluglinien erwerben oft ein Monopol darauf, solche kleinen Destinationen anzufliegen. Finde ich es gut, diese auf vielen Ebenen ausbeuterisch agierenden Fluglinien zu unterstützen? Natürlich nicht. Aber ich bin auch nicht bereit, meinen Urlaub immer nur so zu planen, wie es umweltverträgliches und soziales Reisen vorgibt. Am Ende des Tages versuche ich, einen Mittelweg zu gehen. Wenn es die Urlaubsdestination zulässt, reise ich übrigens mit dem Auto. Das ist auch nicht die umweltfreundlichste Lösung, aber wesentlich besser als Fliegen, oft günstiger, und vor allem erhöht es den Urlaubskomfort enorm. Man kann einpacken, so viel man will, ist vor Ort mobil und kann auch noch jede Menge lokale Spezialitäten mit nach Hause nehmen. (Pia Kruckenhauser, 3.8.2023)