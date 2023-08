Knight Frank

Den schnauzbärtigen Meisterdetektiv Hercule Poirot, Agatha Christies berühmten Romanhelden, kann man sich hier wahrlich gut vorstellen: Die abgeschiedene Lage, das Interieur, die Architektur – all das schreit regelrecht nach einem mysteriösen Mordfall, der aufgeklärt werden will. Das Hotel, in dem in Christies Geschichten Alibis überprüft und Tatmotive untersucht werden, ist, anders als ihre Romanfiguren, real und befindet sich auf Burgh Island in der Grafschaft Devon. Aktuell steht es zum Verkauf, um mehr als 17 Millionen Euro.

Doch nicht nur fiktive Berühmtheiten haben hier schon übernachtet, auch ganz reale; etwa Winston Churchill, die Beatles, Dwight D. Eisenhower oder der Duke of Windsor und Wallace Simpson. Und natürlich Agatha Christie. Sie war häufig zu Gast, ihre Romane "Und dann gab's keines mehr" und "Das Böse unter der Sonne" spielen auf der Insel bzw. wurden von ihr inspiriert. Heute ist sogar eine Suite nach der Autorin benannt.

Errichtet wurde das Burgh Island Hotel im Jahr 1929. Insgesamt gibt es 25 Gästezimmer und Suiten. Weitere wurden bereits genehmigt, seit einigen Jahren wird das Hotel laufend modernisiert. Im Haus gibt es zwei Restaurants und eine Bar, einen Billardraum und ein Spa.

Doch nicht nur das Hotel an sich wird verkauft, sondern die ganze Insel. Dazu gehört laut dem Maklerbüro Knight Frank, das den Verkauf abwickelt, auch ein Pub, ein Personalwohnhaus mit Büros, Tennisplätze, ein Parkhaus auf dem Festland, ein Hubschrauberlandeplatz und ein sogenannter Meerjungfrauenpool, also ein natürlich umschlossenes Meerwasserbecken.

Bei Ebbe ist die Insel zu Fuß oder mit dem Auto vom 250 Meter entfernten Festland erreichbar. Bei Flut bringt ein sogenannter Sea Tractor die Gäste auf die Insel. Das spezielle Gefährt wurde 1969 entworfen und ist das einzige seiner Art weltweit. Für zwei Pfund pro Strecke transportiert der Traktor aber auch alle, die nicht das nötige Kleingeld haben, im luxuriösen Burgh Island Hotel abzusteigen, und dennoch die Gezeiten überwinden und etwas Geschichte auf der Insel schnuppern wollen. (Bernadette Redl, 9.8.2023)