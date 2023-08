Der Fastfood-Gigant bringt am 29. August eine limitierte Nagellack-Kollektion heraus. Was dahintersteckt und wie gut sich die Lacke auftragen lassen

Das satte Rot ist wenig überraschend von Ketchup inspiriert. McDonald's

Die neueste Aktion von McDonald's schmeckt ganz und gar nicht gut. Und trotzdem kann man sie durchaus als gelungen bezeichnen. Anstatt eines neuen Burgers gibt's bei den goldenen Bögen nun Nagellacke. Die limitierte Kollektion ist ab 29. August österreichweit in allen McDonald's-Restaurants erhältlich. Inspiriert sind die fünf Farben von den beliebtesten Saucen des Fastfood-Giganten. Ein "Tomato Ketchup" ist natürlich ein sattes Rot, "Cocktail" kommt als heller Lachston daher, ein warmer Braunton nennt sich "Barbecue", "Sour Cream" ist ein klassisches Weiß und "Süßsauer" ein glitzernder Orangeton. Passend zu den jeweiligen Saucen lesen sich auf der Verpackung lustige Slogans wie "Red me carefully" oder "Cocktail me a secret".

Die Nagellack-Kollektion besteht aus fünf Farben, inspiriert von den beliebtesten Saucen. McDonald's

Selbsttest

Wir haben die Nagellacke vorab getestet. Die Konsistenz ist vergleichsweise flüssig, der weiche Pinsel ideal, um die Lacke präzise auftragen zu können. Wie oft bei weißem Nagellack bedarf es auch hier einer zweiten Schicht für volle Deckkraft. Das Gleiche gilt für die Farbe "Cocktail". "Barbecue", "Süßsauer" und "Ketchup" liefern hingegen mit einem Mal ein optimales Ergebnis. Alle Lacke trocknen ruckzuck und glänzen auch ohne Topcoat.

Hergestellt werden die Nagellacke in Frankreich, gemeinsam mit der Firma tms. Dabei handelt es sich um ein Partnerunternehmen der HAVI-Gruppe – ein Logistikdienstleister, der vorrangig im Lebensmittelbereicht tätig ist. McDonald's ist seit 1975 Kunde des in Duisburg ansässigen Unternehmens.

Hintergrund

So überraschend und kreativ die Aktion des Fastfood-Unternehmens auch sein mag – sie geschieht anscheinend nicht ohne Hintergedanken. Denn wer sich die limitierte Edition unter den Nagel reißen will, muss sich beim MyMcDonald's-Bonusprogramm in der McDonald's-App registrieren. Wen das nicht stört, der oder die kann sich an den Saucen-Fingern erfreuen. Die gute Nachricht lautet: Die lackierten Fingernägel sehen nur aus wie Barbecue- oder Cocktailsauce, "duften" aber nicht danach. Ob der typische Nagellackgeruch besser ist, sei dahingestellt. Aber nicht vergessen, vor dem Auftragen die vom Burger-Essen fettigen Finger zu waschen. (red, 23.8.2023)