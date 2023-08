Um das von Fans und Fachmedien gefeierte "Baldur's Gate 3" auf die Xbox Series X/S zu bringen, bricht Microsoft mit einer eisernen Regel. Und schafft so einen Präzedenzfall

Charakterentwicklung, eine große Welt und fordernde Kämpfe. "Baldur's Gate 3" scheint alles zu bieten, was sich Fans erträumt haben. Larian Studios

Nach dem Early Access wird das mit Spannung erwartete Action-Rollenspiel "Starfield" am 6. September für alle erscheinen, die einen PC oder eines Xbox Series X/S besitzen. Genau am gleichen Tag ist - ebenfalls nach einem Early Access und nachdem das Spiel schon ein paar Wochen für PC verfügbar ist - erfolgt der Launch der Konsolenversion des rundenbasierten Rollenspiels "Baldur's Gate 3". Allerdings vorerst nur für die Playstation 5. Das Timing ist freilich interessant, treten doch zwei der stärksten Anwärter auf den "Spiel des Jahres"-Titel direkt gegeneinander an, und zwar auf zwei aggressiv miteinander konkurrierenden Konsolenplattformen.

Besitzer einer Xbox Series X/S dürfen jedoch hoffen, dass sie ebenfalls noch in diesem Jahr mit einem Parasiten im Kopf den virtuellen W20 rollen dürfen: Denn laut einem Posting von Larian-Chef Swen Vincke soll "Baldur's Gate 3" noch 2023 auch für Microsofts Konsolen erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Bisher war immer von 2024 die Rede gewesen.

Microsoft bricht mit der eigenen Regel

Dass "Baldur's Gate 3" vorerst konsolenexklusiv auf der Playstation 5 erscheint, dürfte übrigens nicht unbedingt taktische, sondern auch technische Gründe haben. So war es dem Developer Larian nicht möglich, auf der Xbox Series S uneingeschränkt die gleichen Funktionen wie auf der Xbox Series X zu bieten, wie unter anderem heise.de berichtet. Dies hatte Microsoft bisher jedoch immer gefordert. Ein Spiel musste auf beiden Geräten die gleichen Features liefern, um überhaupt zugelassen zu werden, Unterschiede sind lediglich bei Bildrate und Auflösung erlaubt.

Mit dieser Regel hat Microsoft nun gebrochen: Der Splitscreen-Modus, der das gemeinsame Spielen auf der Couch ermöglicht, wird auf der Xbox Series S nicht verfügbar sein, wie Larian-Chef Swen Vincke auf X, vormals Twitter, mitteilte. Die Entscheidung wurde offenbar am Rande der Gamescom in Köln getroffen. Crosssave soll zwischen der Xbox Series S und Steam dennoch möglich sein. Diese Funktion wird es ebenfalls für die Playstation 5 geben, hierfür wird ein Larian-Account benötigt. Crossplay ist nicht möglich.

Die Zukunft der Xbox Series S

Offensichtlich war das von Fachmedien und Fans gleichermaßen gefeierte "Baldur's Gate 3" dem Branchenriesen Microsoft wichtig genug, um mit der eigenen Regel zu brechen. Dieser Präzedenzfall könnte nun aber entsprechende Nachwirkungen mit sich bringen. So könnten sich andere Developer und Publisher benachteiligt fühlen. Denn die schwächere Hardware der Xbox Series S liefert seit ihrem Launch Stoff für Diskussionen. Da Studios meist ihre Spiele für alle Plattformen gleichzeitig veröffentlichen wollen, wird die Entwicklung dadurch allgemein gebremst.

Im deutschen Fachmedium Golem.de stellt man dementsprechend die Frage, ob Microsoft die Xbox Series S mit diesem Schritt beerdigt habe. Hier nennt man auch Zahlen zum Vergleich zwischen den Konsolen: die Xbox Series X komme theoretisch auf eine Leistung von 12 Teraflops, die Playstation 5 auf 10,3 Teraflops und die Xbox Series S nur auf vier Teraflops. Und diese Rechenleistung wird eben bei Features wie Splitscreen benötigt, wenn zahlreiche Details unterschiedlicher Umgebungen bei beiden Spielern gleichzeitig angezeigt werden sollen. Die schlechte Nachricht für die Besitzer einer Xbox Series S: Nun, da der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, könnte es bei anderen Developern ähnlich laufen.

Gute Nachrichten gibt es hingegen für Besitzer der PC-Version: Am 25. August wurde der erste Patch für "Baldur's Gate 3" veröffentlicht, mit dem über 1000 Probleme behoben werden sollen. (stm, 27.8.2023)