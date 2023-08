Die 26-Jährige soll bis 12. September in Gewahrsam bleiben. Die Letzte Generation kündigt indes neue Proteste an

Die 26-jährige Anja Windl protestiert regelmäßig für die Letzte Generation. APA/ERWIN SCHERIAU

Wie die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation auf Instagram und X, vormals Twitter, mitteilen, sind die Klimaschützerin Anja Windl und zwei weitere Mitglieder der Gruppe in Deutschland in Präventivgewahrsam genommen worden. Ein Haftrichter habe diese Maßnahme bis 12. September beschlossen. Für weitere 17 Unterstützerinnen und Unterstützer der Letzten Generation sei bereits Präventivhaft beantragt worden.

Die Gruppe kündigte in dem Posting weitere Proteste in München und Berlin an. "Wir werden unsere Proteste auch über den 13.09.2023 hinaus und während der IAA in Bayern aufrechterhalten. Wir lassen uns nicht abhalten, weiter für eine lebenswerte Zukunft einzustehen." Die Social-Media-Accounts von Anja Windl, die durch virale Tik-Toks bekannt wurde, soll indes eine Freundin weiterführen, wie am Mittwoch via Instagram-Story auf Windls profil bekanntgegeben wurde.

Die 26-jährige Anja Windl klebt sich seit Monaten für den Klimaschutz auf Straßen und ist Mitglied der Bewegung Letzte Generation, die mit ihren Verkehrsblockaden für Maßnahmen gegen die Klimakrise demonstriert. Der Boulevard taufte Windl aufgrund ihrer Frisur "Klima-Shakira". Regelmäßig ist sie sexistischen Anfeindungen und Morddrohungen ausgesetzt. Zuletzt drohte Österreich der gebürtigen Deutschen mit der Ausweisung. (kir, 30.08.2023)